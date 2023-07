Ngân hàng sa thải hàng nghìn nhân sự: Người mất việc, người lại được tăng lương

Đến ngày 26/7, nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với kết quả kinh doanh không mấy khả quan so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hầu hết ngân hàng ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ quý II/2022.

Cùng với việc lợi nhuận sụt giảm, các ngân hàng cũng phải đối mặt với nợ xấu tăng khá mạnh khiến họ phải gia tăng trích lập dự phòng rủi ro.

Bên cạnh kết quả kinh doanh không mấy tích cực, biến động lớn về quy mô nhân sự và vấn đề lương, thưởng của nhân viên ngân hàng cũng gây chú ý.

Nhiều nhà băng sụt giảm nhân sự mạnh, có nơi cắt giảm tới hàng nghìn người. Điều đáng nói, dù cắt giảm nhiều nhân sự nhưng tổng quỹ lương, phụ cấp cho nhân viên tại nhiều nhà băng vẫn tăng cao.

Theo báo cáo tài chính quý II/2023, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cắt giảm 573 nhân sự trong nửa đầu năm nay, còn 10.972 người. Việc cắt giảm nhân sự giúp ngân hàng tiết kiệm được 5% chi phí lương và phụ cấp cho nhân viên.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng chi phí cho nhân viên của nhà băng này là 3.224 tỷ đồng. Lương bình quân nhân viên 6 tháng đầu năm nay là 37 triệu đồng/tháng, giảm 3 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập bình quân mỗi tháng (lương, phụ cấp và thu nhập khác) của nhân viên Techcombank là 44 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng so với cùng kỳ. Con số này cùng kỳ năm ngoái là 46 triệu đồng - cao nhất toàn ngành. Techcombank nhiều năm nay vẫn được biết đến là ngân hàng "chịu chi" cho nhân viên.

Cắt giảm nhân sự mạnh nhất là Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank). Tính tới 30/6, nhân sự tại LPBank là 10.818 người, giảm 1.385 người so với cuối năm 2022 và giảm 1.160 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy giảm nhân sự nhưng lương của nhân viên LPBank lại tăng. Khoản chi lương và phụ cấp nhân viên 6 tháng đầu năm 2023 của LPBank ghi nhận là 1.349 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, mỗi nhân viên LPBank nhận 20,8 triệu đồng/tháng từ tiền lương và phụ cấp, tăng 4,5 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cũng ghi nhận sụt giảm 338 nhân viên trong nửa đầu năm. Tính tới 30/6, ngân hàng này còn 8.348 nhân viên.

Dù nhân sự giảm nhưng quỹ lương TPBank lại tăng, giúp thu nhập những người ở lại tăng theo.Chi lương và phụ cấp nhân viên nửa đầu năm 2023 của TPBank là 1.946 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của nhân viên TPBank tăng lên 38,8 triệu đồng/tháng trong nửa đầu năm 2023. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này tăng tới 8,7 triệu đồng/tháng.

Tại ABBank, tới ngày 30/6, ngân hàng này có 3.776 nhân viên, giảm 148 người so với cuối năm ngoái. Dù vậy, chi lương và phụ cấp cho nhân viên ngân hàng này tiếp tục tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 526 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Thu nhập bình quân nhân viên ABBank 6 tháng đầu năm đạt 23,24 triệu đồng/tháng. So với cùng kỳ, thu nhập của nhân viên ABBank đã tăng thêm gần 6,5 triệu đồng/tháng.

Trái ngược với xu hướng cắt giảm của nhiều ngân hàng, 6 tháng đầu năm nay, BacA Bank có thêm 150 nhân sự, tăng 600 người so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thời điểm 30/6, số nhân viên của BacA Bank là 3.349 người.

Thu nhập bình quân của nhân viên BacA Bank trong 6 tháng đầu năm nay là 20,049 triệu đồng/tháng, tức tăng thêm 4,6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, các tính toán nêu trên mới chỉ là phép tính bình quân, cào bằng giữa các vị trí trong ngân hàng. Con số thu nhập thực tế lãnh đạo ngân hàng từ cấp phòng cao gấp nhiều lần nhân viên cấp dưới. Vì vậy, chưa thể phản ánh đầy đủ thu nhập của từng cán bộ, công nhân viên tại các nhà băng.

Tác giả: Mai Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn