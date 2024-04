Ngân hàng Nhà nước nói về vụ giám đốc MSB Thanh Xuân lừa đảo 338 tỉ đồng

Chiều 3-4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3-2024, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đã thông tin về vụ việc Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Trung tâm Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB). Bị can Bùi Thi Hoài Anh bị cáo cuộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 338 tỉ đồng của khách hàng.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đào Minh Tú

Theo ông Đào Minh Tú, thời gian qua, xảy ra một số vụ việc tiền trong tài khoản của khách hàng bị mất. Các vụ việc này có thể do vi phạm do cá nhân, do tập thể hoặc do ngân hàng. Tuy nhiên,lãnh đạo NHNN khẳng định không có lỗ hổng mang tính chất hệ thống. Các vụ việc nay xảy ra ở một số ngân hàng, hoặc một số phòng giao dịch.

Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú nêu rõ nguyên nhân dẫn đến các vụ này có thể do cơ chế, chính sách quản lý, hoặc do vi phạm của cá nhân cán bộ ngân hàng. Trong đó, không loại trừ việc thông đồng giữa các cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

"Sau mỗi vụ việc, NHNN đểu tổ chức rút kinh nghiệm chung cho các ngân hàng. Hệ thống văn bản quy phạm về quy chế, cơ chế, quy định liên quan mở tài khoản thanh toán, chuyển tiền, gửi tiết kiệm của người dân đã cơ bản đầy đủ. Trong đó, xác định đầy đủ trách nhiệm của các ngân hàng thương mại; trách nhiệm của khách hàng" - ông Tú nói.

Tuy nhiên trên thực tế, việc triển khai các quy định này bằng quy chế nội bộ, bằng cách quản trị riêng của từng ngân hàng thương mại, do đó có thể xảy ra một số vấn đề như vừa qua. Đối với vụ việc tại MSB Thanh Xuân, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú cho biết cần xem xét ngân hàng này đã thực hiện đúng các quy định pháp luật, các quy định của NHNN hay chưa.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN nêu rõ vụ việc tại MSB Thanh Xuân không phải do khách hàng trực tiếp phát hiện, mà phía MSB đã phát hiện ra rủi ro và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc. Về trách nhiệm, ông Đào Minh Tú cho biết cần căn cứ trên kết quả điều tra để xác định trách nhiệm, sai sót của MSB, cá nhân bà Bùi Thị Hoài Anh, hay các cá nhân liên quan khác.

"Về nguyên tắc, quyền lợi chính đáng của khách hàng luôn được bảo vệ. Nếu khách hàng thực hiện đúng các quy định, thì sẽ được bảo vệ lợi ích chính đáng"- Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú khẳng định và cho biết cần chờ kết quả điều tra cuối cùng.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Trung tâm Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Thanh Xuân, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, công an xác định bị can này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với tổng số tiền lên đến 338 tỉ đồng.

