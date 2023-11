Nam thanh niên vào bệnh viện nhảy lầu tử vong

Vụ việc xảy ra khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29-11 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước (phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người thấy nam thanh niên (khoảng 27 tuổi) đi lên tầng 5 bệnh viện rồi gieo mình xuống đất.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước

Mọi người đến kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên nằm bất động, chấn thương khắp người. Bác sĩ bệnh viện nhanh chóng đến cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, Công an tỉnh TP Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tiến Thành đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra.

Một số nhân chứng cho hay nạn nhân từ bên ngoài vào bệnh viện rồi nhảy lầu tự tử, không phải bệnh nhân.

Clip vụ việc. Nguồn: Bạn đọc cung cấp

