Nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm úp dưới hồ sen

Hiện trường vụ việc. Ảnh: D.X.

Khoảng 7h ngày 20/6, người dân đi trên đường DH14 qua xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam đã phát hiện một người nằm úp dưới hồ sen bên đường. Cạnh đó là xe máy mang biển số 92E1.

Tiến lại kiểm tra, họ thấy người này đã tử vong, trên người mặc quần áo màu đen.

Công an xã Duy Châu và Công an huyện Duy Xuyên nhận tin báo và có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định tên Võ Trần Thế Vinh (25 tuổi, ở xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Tác giả: Hòa An

Nguồn tin: zingnews.vn