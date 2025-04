Nam thanh niên bị gãy 'cậu nhỏ' sau cú ngã vô tình

Nam thanh niên bị gãy dương vật trượt chân. Ảnh minh hoạ: Freepik.

Trung tâm Y tế TP Thuận An (Bình Dương) vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho một trường hợp gãy dương vật hiếm gặp do tai nạn sinh hoạt.

Bệnh nhân N.V.C. (30 tuổi) nhập viện vào ngày 9/4 trong tình trạng dương vật sưng nề, bầm tím và đau dữ dội.

Anh C. cho biết không may bị tai nạn khi đang đi cầu thang, trượt chân va chạm mạnh vào vùng sinh dục. Sau đó, dương vật của người bệnh sưng to, bầm tím và đau nhức.

Tại Trung tâm Y tế TP Thuận An, các bác sĩ khoa Cấp cứu và khoa Ngoại tổng hợp nhanh chóng phối hợp thăm khám, siêu âm và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị vỡ bao trắng thể hang, một tình trạng gãy dương vật nghiêm trọng.

Ê-kíp phẫu thuật đã mổ cấp cứu để lấy máu tụ, khâu lại bao trắng và đóng vết mổ. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân phục hồi tốt, dương vật giảm sưng đau, tiểu tiện bình thường và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Theo các tài liệu y văn, gãy dương vật thường xảy ra trong quá trình quan hệ tình dục, đặc biệt là khi quan hệ sai tư thế hoặc quá mạnh bạo. Ngoài ra, tai nạn giao thông cũng là một nguyên nhân phổ biến. Tuy nhiên, trường hợp sự cố như của anh N.V.C. là tai nạn sinh hoạt hiếm gặp.

Gãy dương vật là cấp cứu niệu khoa, đòi hỏi phải được phát hiện và xử trí kịp thời. Mọi sự chậm trễ đều có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như tụ máu lớn, nhiễm trùng, hoại tử và thậm chí mất dương vật.

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới cần cẩn trọng trong sinh hoạt hàng ngày để tránh những tai nạn đáng tiếc. Khi gặp phải các triệu chứng bất thường ở vùng sinh dục, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tác giả: Nguyễn Thuận

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn