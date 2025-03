Nam thanh niên bất ngờ lao vào xe container đang chạy để tự tử, diễn biến sau đó khiến nhiều người ám ảnh

Ngày 25/3, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn camera hành trình trên xe contaier ghi lại cảnh "tự tử hụt" của một nam thanh niên. khiến nhiều người rùng mình.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cho thấy, một nam thanh niên đang đứng bên đường bỗng chạy ra, dang hai tay trước đầu xe container di chuyển với ý định tự tử. Tuy nhiên, tài xế xe container vội vàng bẻ lái tránh né, khiến chiếc xe chệch khỏi làn đường nhưng may mắn không gây tai nạn liên hoàn.

Dù không bị cán trúng, nam thanh niên vẫn bị thương do va đập mạnh và ngã xuống đường. Một số người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy lại, dìu nạn nhân vào lề đường và gọi cấp cứu. Quan sát tại hiện trường cho thấy, nam thanh niên bị trầy xước, bị thương kèm theo máu ở phần mặt.

Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc và hỗ trợ nạn nhân. Hiện vẫn chưa rõ động cơ khiến nam thanh niên hành động dại dột như vậy, nhưng phần lớn cho rằng người này ra đường trong tình trạng không tỉnh táo hoặc thần kinh có vấn đề.

Xe container đã kịp thời đánh lái tránh gây tai nạn đáng tiếc

Tuy nhiên do va chạm xuống đường nên nam thanh niên cũng đã bị trầy xước chân tay, bị thương vùng mặt

Sau khi đoạn video ghi lại vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng đã bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau. Một số người trách móc hành động của nam thanh niên vì có thể gây nguy hiểm cho chính mình và tài xế xe tải.

"Không hiểu sao lại có thể hành động như vậy. Lỡ tài xế không kịp đánh lái thì hậu quả sẽ khủng khiếp", tài khoản H.A chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự cảm thông và kêu gọi sự quan tâm hơn đến những người có vấn đề tâm lý.

"Ai cũng có lúc bế tắc, nhưng tự tử không phải là cách. Cảm ơn bác tài đã kịp thời phản ứng, cứu được một mạng người. Quá may mắn! Giờ vào bệnh viện nằm mới thấy hối hận và đau đơn này, mong nam thanh niên tỉnh táo suy nghĩ chín chắn hơn", một bạn khác chia sẻ.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn