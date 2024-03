Nam sinh trả lại 200 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Chiều 13/3, Công an xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) hoàn tất thủ tục để trả lại số tiền 200 triệu đồng cho một người dân ở tỉnh Đắk Lắk chuyển nhầm số tài khoản ngân hàng của nam sinh trên địa bàn.

Cụ thể, hôm qua em Đoàn Quang Vinh (SN 2006, trú thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang) học sinh lớp 12A2, trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu) bất ngờ nhận được số tiền 200 triệu đồng từ một số tài khoản lạ.

Em Đoàn Quang Vinh nhận được số tiền 200 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. (Ảnh: Công an xã Kỳ Khang)

Vinh nhanh chóng trình báo lên Công an xã Kỳ Khang. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã xác minh làm rõ chủ nhân số tài khoản chuyển tiền đến là L.T.H.N. (SN 1992, trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), chuyển tiền do nhầm lẫn số tài khoản.

Công an xã Kỳ Khang đã liên hệ với chủ nhân số tiền chuyển nhầm và yêu cầu cung cấp thông tin liên quan, đồng thời liên hệ với công an địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn nhận lại số tiền trên.

Chiều ngày 12/3, Công an xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng phối hợp trao trả lại số tiền 50 triệu đồng do một người phụ nữ chuyển nhầm.

Người nhận được số tiền chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Toại (trú thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp). Chiều 11/3, chị Toại bất ngờ nhận được số tiền 50 triệu đồng của người lạ chuyển vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của mình. Cho rằng có người chuyển nhầm nên chị Toại đã trình báo Công an xã Lâm Hợp

Sau khi xác minh được người chuyển tiền nhầm là chị Nguyễn Thị L. (trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) số tiền trên đã được chuyển trả lại cho khổ chủ.

Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: Báo VTC News