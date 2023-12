Người đàn ông nhờ công an trả lại hơn 700 triệu đồng cho người chuyển nhầm

Trước đó, ngày 29/11, Công an xã Văn Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) tiếp nhận thông tin trình báo của anh Nguyễn Xuân Phúc (SN 1985), trú tại xóm 2, xã Văn Sơn về việc có người chuyển số tiền 719 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng mang tên "Nguyen Van Hoang" vào tài khoản của anh Phúc.

Trong khi anh Phúc không biết, không quan hệ giao dịch làm ăn, nợ nần với chủ tài khoản nêu trên. Anh Phúc sau đó lập tức đề nghị cơ quan công an xác minh chủ tài khoản nêu trên để chuyển trả lại số tiền đã nhận nhầm.

Anh Nguyễn Xuân Phúc phối hợp cùng Công an xã Văn Sơn hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm

Công an xã Văn Sơn đã chuyển thông tin lên Công an huyện Đô Lương tiến hành xác minh, phối hợp cùng phía ngân hàng xác định chủ tài khoản mang tên “Nguyen Viet Hoang là của anh "Nguyễn Việt Hoàng" (SN 1976) có địa chỉ tại Hà Nội, do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản của anh Phúc.

Khi thông tin được xác minh chính xác, đến ngày 2/12, tại cơ quan Công an xã Văn Sơn, anh Hoàng Xuân Phúc đã chuyển lại toàn bộ số tiền 719 triệu đồng cho anh Nguyễn Việt Hoàng.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn