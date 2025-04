Nam sinh bị điện giật tử vong khi đang biểu diễn văn nghệ trên sân khấu

Ngày 26-4, ông Phạm Giang Nam, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến 1 học sinh tử vong.

Hiện trường vụ nam sinh bị điện giật tử vong

Thông tin ban đầu, tối 25-4, Trường THCS thị trấn Ba Tơ (huyện Ba Tơ) tổ chức biểu diễn văn nghệ.

Đến khoảng 21 giờ 40 phút, em T.C.T. (học sinh lớp 9) cùng bạn đang biểu diễn trên sân khấu thì vô tình chạm vào khung sắt sân khấu và bị điện giật.

Clip nam sinh bị điện giật tử vong

Khi phát hiện sự việc, nhiều người đã ứng cứu, chạy đi ngắt nguồn điện nhưng em T. không qua khỏi.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng bước đầu xác định hệ thống đèn LED sử dụng cho buổi biểu diễn bị rò rỉ điện, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra vụ việc.

