Năm nhà thầu cạnh tranh làm đại lộ 1.500 tỷ nối TP.Hà Tĩnh về biển

Cụ thể danh sách các dơn vị tham dự thầu: Liên doanh Xây dựng Công trình Hà Tĩnh; Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn; Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam; Liên doanh Xô Viết Nghệ Tĩnh; Công ty CP Tâp đoàn Xây dựng Miền Trung là

Tại gói thầu xây lắp 12.XL dự án này liên doanh Xô Viết Nghệ Tĩnh do Công ty CP 484 đang là nhà thầu “rộng cửa” trúng thầu khi giảm tiết kiệm đến 12.69% so với giá dự toán gói thầu.

Công ty CP 484 đứng liên doanh chính đang là nhà thầu “rộng cửa” thực hiện gói thầu XL dự án

Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông có tổng mức đầu tư 1.489 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách tỉnh được HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định chủ trương đầu tư hồi giữa tháng 7/2023.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng một tuyến đường có tổng chiều dài hơn 6,6 km, đi qua địa bàn của 4 xã, phường là Thạch Quý, Thạch Hưng, Đồng Môn (TP.Hà Tĩnh) và xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà.

Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, là tuyến đường trục chính kết nối giữa trung tâm TP. Hà Tĩnh với Quốc lộ 15B (đường ven biển Hà Tĩnh), góp phần chỉnh trang và phát triển không gian đô thị, tạo quỹ đất về phía đông cho TP. Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và khu đô thị của tỉnh.

Dự án có tuyến đường với tổng chiều dài hơn 6,6 km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Dự án được giao cho BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, trực tiếp lựa chọn nhà thầu.

Tại gói thầu xây lắp 12.XL có giá dự toán 824,433 tỷ đồng tại dự án này được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu qua mạng đã thu thu hút được nhiều nhà thầu lớn quan tâm đăng ký thực hiện.

Qua đó, gói thầu được mời thầu từ ngày 18/10/2024 và đóng thầu vào ngày 06/11/2024.

Qua đóng/mở thầu gói thầu trên cho thấy có 5 liên doanh nhà thầu đăng ký thực hiện là: Liên doanh Xây dựng công trình Hà Tĩnh (do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, trụ sở đóng tại Quảng Bình đứng liên doanh chính); Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (trụ sở đóng tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Liên doanh thi công gói 12.XL - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (do Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, trụ sở đóng tại 34 Láng Hạ, quận Đống đa, Hà Nội đứng liên doanh chính); Liên doanh Xô Viết Nghệ Tĩnh (do Công ty CP 484, trụ sở đóng tại TP. Vinh, Nghệ An đứng liên doanh chính); Công ty CP Tâp đoàn Xây dựng Miền Trung (trụ sở đóng tại TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá).

Kết quả đóng/mở thầu gói thầu xây lắp cho thấy, liên doanh Xây dựng Công trình Hà Tĩnh đã đặt giá dự thầu là 815.070.684.877 VND (giảm 8.560.889.123VND, giảm khoảng 1.04%) so với giá gói thầu; Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đặt giá dự thầu là 749.788.488.088 VND (giảm thầu 73.843.085.912 VND, giảm khoảng 8.97% ) so với giá gói thầu; Liên danh thi công gói 12.XL - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh giảm 16.535.871.418VND - 2.01% so với giá gói thầu; Liên doanh Xô Viết Nghệ Tĩnh giảm 104.515.268.308VND, tương ứng 12.69% so với giá gói thầu; Công ty CP Tâp đoàn Xây dựng Miền Trung giảm 24.836.583.322VND tương ứng 3.02% so với giá gói thầu.

Như vậy, theo kết quả mở thầu gói thầu xây lắp này, liên doanh Xô Viết Nghệ Tĩnh do Công ty CP 484 đứng liên doanh chính có giá thầu giảm hơn 104 tỷ đồng (tiết kiệm 12.69% ) so với giá dự toán đưa ra. Tiếp đến, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn là nhà thầu tiếp theo khi giảm thầu hơn 73,8 tỷ đồng (giảm 8.97%) so với giá dự toán gói thầu.

Về Công ty CP 484 được biết, doanh nghiệp có trụ sở đóng tại số 152, đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An. Doanh nghiệp lập từ năm 1993, hiện do ông Trần Quang Bảo, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại TP. Vinh, Nghệ An làm người đại diện pháp luật kiêm vai trò giám đốc điều hành công ty.

Công ty CP 484 hiện nay có vốn điều lệ đăng ký hoạt động ở mức 120 tỷ đồng với nghành nghề hoạt động chính là Xây dựng Công trình đường bộ.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn