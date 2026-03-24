Nam nghệ sĩ Việt 4 lần kết hôn với 3 người vợ: Từng trượt đại học 2 lần, sau đậu trường xịn sò

Danh hài Chiến Thắng là cái tên không xa lạ với khán giả, đặc biệt qua những tiểu phẩm hài dân dã, gần gũi như “Nói xấu vợ” hay hình tượng Nhật Tinh Ngao trong series “Làng ế vợ”. Trên sân khấu, anh mang lại tiếng cười giản dị, đôi khi rất đời. Nhưng phía sau ánh đèn, cuộc sống riêng của nam nghệ sĩ lại trải qua không ít thăng trầm, đặc biệt là chuyện hôn nhân với nhiều lần hợp tan.

Chiến Thắng từng trải qua tới 4 lần kết hôn với 3 người phụ nữ khác nhau. Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh diễn ra khá sớm, khi cả hai đã có với nhau “đủ nếp đủ tẻ”. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng kết thúc. Nam nghệ sĩ khá kín tiếng về người vợ đầu cũng như những đổ vỡ trong giai đoạn này.

Năm 1994, anh bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với bạn học cùng cấp 3. Đây từng là mối tình được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự gắn bó từ thời trẻ, mang màu sắc rất “thanh xuân”. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm bên nhau, đến tháng 6/2015, họ chính thức “đường ai nấy đi”, để lại nhiều tiếc nuối. Cặp đôi có với nhau một con gái.

Năm 2016, anh quen một người phụ nữ kém mình 18 tuổi. Mối quan hệ tưởng như sẽ đi đến hôn nhân, nhưng đến sát ngày đăng ký kết hôn, anh mới biết đối phương đã từng có gia đình và con riêng. Điều này khiến cả hai không thể tiếp tục. Đến năm 2017, nam danh hài kết hôn lần thứ ba với chị Thu Ngọc, người kém anh 15 tuổi. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của họ cũng không kéo dài lâu. Chỉ sau 6 tháng chung sống, cả hai quyết định ly hôn với lý do “hết duyên”. Điều bất ngờ là chưa đầy 3 tháng sau đó, họ lại quay về bên nhau, cho nhau thêm một cơ hội.

2 lần thi trượt đại học

Ít ai biết, phía sau hình ảnh một nghệ sĩ hài quen thuộc là tuổi thơ không mấy dễ dàng. Chiến Thắng sinh năm 1975 trong một gia đình nghèo ở Vĩnh Phúc. Từ nhỏ, anh đã phải bươn chải đủ nghề để phụ giúp gia đình: bán kem dạo, gánh gạch thuê… Khi lớn lên, trong thời gian ôn thi đại học, anh tiếp tục làm nhiều công việc khác như ốp lát, khắc bia mộ, nặn tượng, vẽ tranh để có tiền trang trải cuộc sống.

Con đường học vấn của anh cũng không hề bằng phẳng. Dù điểm năng khiếu cao nhưng Chiến Thắng từng trượt đại học hai lần trước khi đỗ vào Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội). Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhân tài và nguồn nhân lực văn hóa,văn học, nghệ thuật, báo chí, văn thư lưu trữ cho quân đội, đất nước và quốc tế; nghiên cứu khoa học; biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, điều khiến Chiến Thắng giữ được sự cân bằng có lẽ nằm ở cách anh nhìn nhận về gia đình, đặc biệt là việc nuôi dạy con cái.

Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, các con của anh đều hiểu hoàn cảnh của bố. Dù không sống chung một mái nhà, nhưng mỗi lần gặp nhau, các con vẫn vui vẻ, gần gũi, không có sự phân biệt hay khoảng cách. Điều này không phải gia đình nào cũng làm được, nhất là khi có nhiều mối quan hệ chồng chéo.

Về phía vợ anh, chị Thu Ngọc cũng có quan điểm khá rõ ràng: trong gia đình, không có chuyện “con chung” hay “con riêng”. Tất cả đều được yêu thương và đối xử công bằng. Theo chị, trẻ con rất nhạy cảm, chúng có thể cảm nhận được ai yêu thương mình thật lòng và ai thì không. Chính vì vậy, điều quan trọng nhất là người lớn phải chủ động tạo ra một môi trường tích cực, nơi tiếng cười luôn hiện diện. Khi trong nhà có sự ấm áp, những khoảng cách tự nhiên sẽ dần được xóa nhòa.

Có thể thấy, hành trình của Chiến Thắng không chỉ là câu chuyện về một nghệ sĩ đi lên từ khó khăn, mà còn là bức tranh nhiều gam màu về đời sống riêng. Những lần đổ vỡ hôn nhân không ai mong muốn, nhưng cách anh và gia đình đối diện, đặc biệt là trong việc giữ gìn sự kết nối với các con lại là điều đáng suy ngẫm. Bởi sau tất cả, một gia đình không nhất thiết phải hoàn hảo nhưng nếu đủ yêu thương và tôn trọng, vẫn có thể trở thành nơi khiến mỗi người muốn quay về.

Tác giả: Bảo Tín (Tổng hợp)

Nguồn tin: Phụ nữ mới