Công ty Nafoods phát triển kinh tế cùng đồng hành với đồng bào vùng biên giới

Ngày 15/1, Công ty cổ phần Nafoods Group (Nafoods Group) tổ chức Chương trình “Xuân ấm vùng cao - Nafoods trao lộc mừng Xuân 2025”.

Chương trình này là một trong những hoạt động phúc lợi xã hội của Nafoods Group nhằm mang đến những món quà ý nghĩa hỗ trợ cho các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong.

Công ty Nafoods trao quà cho các hộ dân khó khăn xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An

Đồng thời, chia sẻ với cán bộ, công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty là con em tại địa phương có ý chí, trách nhiệm trong công việc.

Chị Nông Thị Thanh (SN 1990) công nhân tại Phòng Sản xuất giống cho biết, chị tham gia công ty từ năm 2018, với mức thu nhập bình quân từ 6-7 triệu mỗi tháng đã giúp cho chị có được chỗ dựa về mặt kinh tế để chăm lo cho gia đình. Trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến lại được công ty quan tâm hỗ trợ gia đình để ăn Tết đầy đủ hơn.

Công ty Nafoods luôn đồng hành với công nhân trong công việc cũng như đời sống

Cũng trong dịp này, Nafoods cũng trao 100 suất quà gồm có các nhu yếu phẩm và tiền mặt đến 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Những năm qua, hoạt động Tết Vì người nghèo, đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An) nói riêng và nhiều địa phương khác trong cả nước đã được Nafoods Group triển khai một cách có chiều sâu.

Công ty đã có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, có giá trị nhân văn cao, như ủng hộ các Chương trình: "Tết Vì người nghèo" do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, "Vầng trăng yêu thương" do Câu lạc bộ Báo chí Nghệ An tổ chức.

Ngoài ra, Nafoods Group cũng là đơn vị thường xuyên đóng góp tích cực trong các chương trình tiếp sức đến trường cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và tiên phong ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

Khẳng định vị thế kinh tế vùng biên giới

Được thành lập năm 2013 tại xã Tri Lễ (Quế Phong), Công ty cổ phần Chanh leo Nafoods hiện có Dự án Khu vườn ươm và Viện Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang phát triển tốt, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Nafoods tạo ra công ăn, việc làm ổn định cho người dân địa phương

Hiện tại, công suất viện giống ghi nhận 8 triệu cây giống/năm. Tổng sản lượng cây giống từ năm 2019 - 2024 là 19,5 triệu cây với mức doanh thu 471 tỷ đồng.

Nhờ vào sự phát triển đó, Nafoods đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 200 lao động thường xuyên, lao động thời vụ cao điểm lên đến 300 người, góp phần thay đổi mạnh mẽ đời sống của bà con xã Tri Lễ.

Công ty luôn nỗ lực, sáng tạo để tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho bà con nhân dân, người tiêu dùng

Năm 2024, sản phẩm của Tập đoàn Nafoods Group đã được công nhận thương hiệu Quốc gia cho giai đoạn 2024-2026. Trong đó, có sự góp mặt của nhãn hiệu cây giống chanh leo của Công ty gồm: Nafoods 1, Đài Nông 1, Quế Phong 1.

Ngoài ra, những nỗ lực không ngừng nghỉ của Nafoods trong đầu tư nông nghiệp công nghệ cao và chương trình xã hội đã khẳng định cam kết với sự phát triển bền vững trong hành trình 30 năm kể từ khi thành lập đến nay (26/8/1995 – 26/8/2025). Nafoods không chỉ tạo đà phát triển kinh tế cho khu vực vùng cao Nghệ An nói riêng, mà còn góp phần mang lại niềm vui, hy vọng và tương lai tươi sáng cho người dân nghèo tại nhiều địa phương khác như: Gia Lai, Sơn La, Long An, Bình Thuận…

