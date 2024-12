Mỹ nhân Vbiz bị gãy xương sườn phải nằm bất động 3 tiếng: Làm mẹ đơn thân, U40 trẻ đẹp như chị của con trai

Ngày nay, nhiều bà mẹ trẻ không chỉ chăm sóc gia đình mà còn chú trọng đến sức khỏe và sắc đẹp của bản thân. Họ thường xuyên luyện tập thể dục, ăn uống khoa học và chăm sóc vóc dáng. Điều này không chỉ giúp họ luôn tỏa sáng và năng động mà còn kéo gần khoảng cách thế hệ với những đứa con, dễ dàng hơn trong cách nuôi dạy.

Trương Quỳnh Anh là một trong những mỹ nhân Vbiz Việt lên hương nhan sắc kể từ ngày làm mẹ đơn thân. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ quay trở lại mạnh mẽ hơn với trường đua sắc đẹp nhưng không may gặp phải tai nạn bị gãy xương sườn, phải nằm bất động 3 tiếng đồng hồ và thực hiện sát sao quá trình điều trị khiến không ít người hâm mộ lo lắng.

Trương Quỳnh Anh gặp vấn đề sức khỏe khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ khiến con trai và người hâm mộ lo lắng.

Bà mẹ đơn thân hiện chưa đi bước nữa vì con.

Được biết, cô chia tay chồng cũ Tim và một mình nuôi dạy con trai Sushi. Thế nhưng mỗi khi xuất hiện bên cạnh quý tử, bà mẹ đơn thân lại được khen ngợi trẻ đẹp chẳng khác nào chị của con trai.

Thậm chí với những người không biết còn lầm tưởng Trương Quỳnh Anh là bạn gái của con trai bởi con trai Tim sở hữu ngoại hình nổi bật so với bạn đồng lứa, 12 tuổi cao gần 1m8.

Bà mẹ thừa nhận: "Con tôi đã lớn, tôi có thời gian cho bản thân hơn. Mỗi ngày, tôi đưa Sushi đi học, sau đó đi spa, tập thể thao"

Sushi 12 tuổi cao gần 1m8 nhờ một phần gen di truyền từ bố Tim cũng cao 1m8.

Bên cạnh đó, Trương Quỳnh Anh nuôi con với chế độ chăm sóc đặc biệt để cậu nhóc phát triển chiều cao tối đa.

Hiện tại Sushi đã cao hơn mẹ nửa cái đầu.

Việc sở hữu ngoại hình trẻ trung giúp Trương Quỳnh không như một người bạn thân thiết dễ dàng hiểu và trao đổi mọi thứ với con trai ở lứa tuổi dậy thì hơn.

"Với con, tôi luôn làm một người bạn để bé có thể nói chuyện thoải mái. Tôi cũng giải thích cho con trai về chuyện bố mẹ không còn bên nhau. May mắn, Sushi chấp nhận cuộc sống hiện tại" - bà mẹ nói.

Trương Quỳnh Anh nhiều lần nói vui con trai chính là người yêu của mình bởi cậu nhóc chăm sóc mẹ rất chu đáo.

Trương Quỳnh Anh chia sẻ thêm về quan điểm nuôi dạy con: "Tôi dạy con tự lập, không nuông chiều. Tôi kể cho con nghe công việc của mẹ để biết bé biết trân quý đồng tiền hơn. Tôi hạn chế đóng phim, chạy show một phần vì muốn tập trung cho giai đoạn 10 năm đầu đời của con trai".

Được biết hiện tại, bà mẹ thoải mái trao đổi với chồng cũ các vấn đề chăm sóc con trai.

Nữ ca sĩ tiết lộ, con trai lớp 6 có được vóc dáng đó nhờ mẹ cho theo học nhiều môn thể thao như bơi lội, chơi bóng đá, bóng rổ.

Ngày càng xinh đẹp và trẻ trung nhưng Trương Quỳnh Anh quyết định chưa đi thêm bước nữa. Cô cho biết bản thân bố mẹ đẻ cũng thường xuyên mai mối với những người đàn ông bên Mỹ hoặc có đồng nghiệp theo đuổi cô 7-8 năm nhưng Trương Quỳnh Anh không bận tâm. Cô muốn dành nhiều thời gian cho con trai hơn.

Thực tế nhiều bậc phụ huynh hiện nay đang nỗ lực không ngừng để duy trì sức khỏe, sự năng động và sự trẻ trung của bản thân, ngay cả khi đã bước vào độ tuổi U40, U50 hay U60. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho chính họ mà còn có tác động tích cực đến quá trình nuôi dạy con cái. Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về những lợi ích này:

1. Tăng cường sức khỏe và thể lực

Khi cha mẹ chăm sóc sức khỏe của mình thông qua việc tập luyện thể dục, ăn uống lành mạnh và kiểm soát căng thẳng, họ có khả năng duy trì sức khỏe tốt hơn. Điều này có nghĩa là họ không chỉ có thể tham gia vào các hoạt động cùng con cái mà còn có đủ năng lượng để theo kịp nhịp sống năng động của trẻ.

Một cơ thể khỏe mạnh giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp cao hay bệnh tim mạch, từ đó tạo điều kiện cho phụ huynh sống lâu hơn và có thể đồng hành cùng con cái trong những năm tháng trưởng thành.

2. Làm gương cho con cái

Các con thường học hỏi từ những gì nhìn thấy ở cha mẹ. Khi phụ huynh thể hiện lối sống lành mạnh, con cái sẽ dễ dàng nhận thấy và học hỏi theo. Việc tham gia vào các hoạt động thể thao, như đi bộ, chạy bộ, hay tham gia các lớp học thể dục cùng nhau, không chỉ giúp xây dựng thói quen tốt mà còn tạo ra những kỷ niệm đẹp. Trẻ sẽ hiểu rằng việc chăm sóc sức khỏe là một phần quan trọng trong cuộc sống.

3. Củng cố mối quan hệ gia đình

Những hoạt động thể chất và giải trí không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn là cơ hội tuyệt vời để gia đình gắn bó với nhau. Các chuyến đi bộ, chơi thể thao, hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời giúp mọi người trong gia đình có cơ hội chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Điều này không chỉ làm tăng sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình mà còn giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội và cảm xúc.

4. Giảm stress và cải thiện tâm trạng

Việc tập thể dục được chứng minh là một phương pháp hiệu quả để giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các bậc phụ huynh, những người thường xuyên phải đối mặt với áp lực trong công việc và trách nhiệm gia đình. Khi phụ huynh có tâm trạng tốt hơn, họ sẽ trở nên kiên nhẫn hơn và có thể xử lý các tình huống khó khăn trong việc nuôi dạy con cái một cách hợp lý hơn.

5. Tạo ra thời gian chất lượng

Cuộc sống bận rộn thường khiến phụ huynh khó tìm ra thời gian dành cho con cái. Tuy nhiên, khi họ đầu tư vào sức khỏe của mình, họ có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn để tham gia vào các hoạt động cùng con. Những giờ phút quý giá này không chỉ giúp trẻ cảm thấy được yêu thương và quan tâm mà còn tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ mà cả gia đình sẽ trân trọng.

6. Giúp con tự tin hơn

Việc cha mẹ trẻ đẹp, thân thiết với các con như bạn bè giúp con thoải mái chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống và tự tin đối mặt với những thử thách và chấp nhận rủi ro. Vì con luôn được mẹ yêu thương, chia sẻ từ nhỏ nên sẽ sẵn sàng вắt đầυ các mối quan hệ mà không sợ đổ vỡ và bị từ chối.

7. Giúp con vượt qua mọi vấn đề cuộc sống dễ hơn

Trong quá trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ thường có nhiều dấu mốc như học tập, tình yêu và nghề nghiệp. Khi hai mẹ con thân thiết, thoải mái chia sẻ mọi điều với nhau thì những dấu mốc này của trẻ dường như trải qua dễ dàng hơn so với bạn đồng lứa vì có mẹ hỗ trợ, động viên, dùng những kinh nghiệm có sẵn của mẹ để đưa ra lời khuyên cho con.

8. Trẻ học hỏi nhanh hơn, thành công hơn

Khả năng học hỏi của con dần dần phát triển khi lớn lên. Cha mẹ càng thân thiết với con thì trẻ càng dễ dàng bắt nhịp học hỏi và sẽ cứ thế phát triển sau này trong cuộc sống. Trẻ học hỏi tốt nhất từ những người thân thiết nhất với con. Vì thế một đứa trẻ có mối quan hệ thân thiết với mẹ cũng như bố thường thành công hơn trong tương lai.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn