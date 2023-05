Mưa to khắp Tây Nguyên và Nam Bộ, Hà Nội trời oi nóng

Xã hội

Mưa to đến rất to được dự báo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay. Trong khi đó, tại Hà Nội ban ngày trời oi nóng, nhiệt độ ở mức cao 35 độ C.