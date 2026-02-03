Mùa nước nổi miền Tây có đặc sản nghe tên lạ hoắc, khiến thực khách ăn rồi là nhớ mãi

Mỗi năm, khi con nước từ thượng nguồn đổ về làm đầy ắp kênh rạch miền Tây, người dân lại bước vào mùa mưu sinh quen thuộc của mùa nước nổi. Cùng với bông điên điển, cá linh, tôm càng…, cá heo miền Tây (cá heo nước ngọt) cũng trở thành một sản vật đặc trưng, góp mặt trong bức tranh ẩm thực đậm chất sông nước Nam Bộ.

Cá heo miền Tây thường xuất hiện nhiều vào khoảng từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch, theo dòng nước lớn bơi về các nhánh sông, rạch ở Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và một số địa phương lân cận.

Cá heo nước ngọt là sản vật mùa nước nổi ở vùng sông nước miền Tây. Ảnh: Ngọc Trà Nguyễn.

Loại cá này có kích thước nhỏ cỡ 3 đầu ngón tay, thân dẹt, màu xanh nhạt, da trơn láng, còn đuôi và vây nổi bật với màu cam, thịt trắng, săn chắc, ít xương dăm và vị ngọt tự nhiên, rất được người dân ưa chuộng. Khi bị bắt lên khỏi mặt nước, chúng cũng có thể phát ra tiếng "éc éc" đặc trưng nên được gọi là cá heo.

Nhiều người khi nghe tên thường nhầm lẫn cá heo miền Tây với cá heo nước mặn. Tuy nhiên, cá heo ở miền Tây được sử dụng làm thực phẩm, là nguyên liệu chế biến nên nhiều món đặc sản.

Với người miền Tây, cá heo không chỉ là thực phẩm mà còn gắn liền với ký ức mùa lũ no đủ. Vào thời điểm cá rộ nhất, nhiều gia đình tranh thủ đánh bắt để dùng dần hoặc mang ra chợ bán, tạo thêm nguồn thu nhập trong mùa nước nổi.

Điểm đặc biệt của cá heo miền Tây nằm ở sự mộc mạc trong cách chế biến nhưng vẫn giữ được trọn vẹn hương vị. Cá heo có thể nấu canh chua bông điên điển, kho tộ với tiêu và nước dừa, chiên giòn chấm mắm me hay làm mắm để dành ăn quanh năm. Mỗi món ăn đều mang theo vị ngọt của cá, vị chua dịu của trái cây miệt vườn và mùi thơm của đồng nước.

Thịt cá heo nước ngọt được nhận xét là chắc, dai, có độ béo ngậy và thơm, lại không có xương dăm.

Theo chị Ngọc Hân, tiểu thương ở Vĩnh Long cho biết, trước đây cá heo có nhiều trong môi trường tự nhiên nhưng dần dần nguồn cung không đủ cầu. Vì thế, hiện nay, nhiều hộ gia đình ở miền Tây cũng chuyển sang phong trào nuôi cá heo nước ngọt trong lồng bè.

Chị Hân cho biết, cá heo nước ngọt tự nhiên thường có vào khoảng tháng 7 đến tháng 10 âm lịch (tương đương tháng 8 đến tháng 12 dương lịch). Song, loại cá nuôi thì rộ nhất tầm từ tháng 11 đến tháng 2 dương lịch năm sau.

Trung bình, cá heo được bán với giá dao động từ 500.000 - 800.000 đồng/kg, tùy trọng lượng và thời điểm. Cá nuôi thì giá thành rẻ và thời gian mùa vụ thu hoạch cũng dài hơn.

Hiện nay, cá heo miền Tây không chỉ phổ biến trong khu vực mà còn được vận chuyển tới nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TP.HCM…, đáp ứng nhu cầu thưởng thức đa dạng của thực khách.

Cá heo nước ngọt có thể đem kho tộ, kho tiêu, kho lạt hay kho với tóp mỡ, nước me và ăn kèm cơm nóng càng ngon. Ảnh: Ngọc Trà Nguyễn.

Loại cá này có thể chế biến thành nhiều món ngon như nướng muối ớt, nấu canh chua… nhưng được ưa chuộng hơn cả là món cá heo kho tộ.

Không quá phổ biến quanh năm, cá heo nước ngọt vì thế càng trở nên "đắt giá" mỗi khi vào mùa. Với nhiều thực khách, được thưởng thức một bữa cơm có cá heo miền Tây không chỉ là trải nghiệm ẩm thực, mà còn là cách cảm nhận trọn vẹn nhịp sống và hồn cốt của vùng đất sông nước Nam Bộ.

