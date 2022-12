Mưa lũ ở miền Trung chưa có dấu hiệu chấm dứt trong những ngày tới

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, tại nhiều địa phương ở miền Trung xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ghi nhận chỉ trong 24h (từ 13h ngày 2/12 đến 13h ngày 3/12), khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đã có mưa rất to như: Bạch Mã 328mm, Nam Đông 257mm (Thừa Thiên Huế); Hồ Nước Ron 559mm, Phước Hiệp 557mm (Quảng Nam); Giá Vực 190mm (Quảng Ngãi); Canh Liên 126mm (Bình Định); Sông Hinh 142mm (Phú Yên); Khánh Hiệp 127mm (Khánh Hòa); Xã Hiếu 245mm (Kon Tum); Ea Pil 141mm (Đắk Lắk).…

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia)

Tình trạng mưa to đến rất to và dông diễn ra phổ biến khiến nhiều nơi ngập úng, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên rất lớn. Bước đầu ghi nhận mưa lũ đã cướp đi tính mạng của người dân, thiệt hại về kinh tế rất đáng kể.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, nguyên nhân dẫn đến mưa lớn ở miền Trung là do tác động của không khí lạnh mạnh cộng thêm ảnh hưởng của gió Đông.

Mưa lớn gây ngập úng ở nhiều nơi

"Trong ngày 4/12 mưa có xu hướng giảm bớt, nhưng từ đêm 4/12 trở đi do tác động của không khí lạnh tăng cường, miền Trung sẽ lại xuất hiện mưa to trở lại. Hiện tại, trong 3-5 ngày tới miền Trung chưa có dấu hiệu hết mưa", ông Nguyễn Văn Hưởng nhận định.

Mưa lũ cuốn trôi ông Phan Minh Tâm (38 tuổi), Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời câu hỏi của phóng viên về đợt mưa rất lớn có nơi lên trên 600mm lần này ở miền Trung có phải là hiện tượng trái mùa, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) khẳng định, đây là hiện tượng hết sức bình thường vì các tỉnh miền Trung vẫn đang trong giai đoạn mưa lớn./.

