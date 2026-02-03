Một thuyền viên Việt Nam tử vong do tai nạn lao động tại cảng của Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, chiều 2/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cho biết một thuyền viên Việt Nam đã tử nạn do tai nạn lao động tại cảng Alexandria của Ai Cập.

Đại sứ quán hiện đang khẩn trương thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để đưa thi thể thuyền viên về nước sớm nhất có thể.

Theo thông tin từ Đại sứ quán, nạn nhân là anh T.V.H (sinh năm 1975, quê Hải Phòng), thợ máy ký hợp đồng làm việc với Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt (PVT Logistics).

Anh T.V.H được chủ tàu PVT Logistics điều động làm việc trên tàu PVT Coral (Số IMO 9558696) từ ngày 24/9/2025. Ngày 31/1, tàu PVT Coral cập cảng Alexandria của Ai Cập để dỡ hàng.

Vào khoảng 20h00 tối 1/2 (giờ địa phương), trong quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng và sữa chữa kỹ thuật, thợ máy T.V.H không may gặp tai nạn lao động và không qua khỏi.

Đại sứ quán đã liên hệ, làm việc với các cơ quan hữu quan của Ai Cập để hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quý định để đưa thi thể nạn nhân về nước sớm nhất có thể./.

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: vietnamplus.vn