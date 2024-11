Một phụ nữ bị xe container cán tử vong khi đến trường học đón con

Tối 11-11, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ một người phụ nữ bị xe container cán tử vong trên đường đi đón con.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 45 phút chiều cùng ngày, chị Trần Thị Ngọc Tuyền (44 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) chạy xe máy biển số 67F1-187.65 trên đường ĐT 743A hướng từ quốc lộ 1K đi ngã 3 Tân Vạn.

Hiện trường tai nạn.

Khi đến trước chợ Bình An (phường Bình An, TP Dĩ An) thì xảy ra va chạm với xe container biển số 50H-579.64 chạy cùng chiều.

Tai nạn làm chị Tuyền ngã xuống đường bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Công an khám nghiện hiện trường.

Được biết, nạn nhân chạy xe đi đón con trai học ở trường THCS Bình An, khi chuẩn bị băng qua đường thì gặp tai nạn. Hiện công an đang trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

