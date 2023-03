Một nhà tu hành tàng trữ trái phép ma túy

Chùa Vẻn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Mới đây, Ban tôn giáo (Sở Nội vụ TP Hải Phòng) có văn bản gửi Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP về việc nhà tu hành vi phạm pháp luật. Theo đó, ngày 02/3/2023, Sở Nội vụ TP Hải Phòng nhận được thông tin từ Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình và Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình thông báo về việc ông Nguyễn Thành Đức (SN 1982, pháp danh Thích Bản Tịnh), đã bị cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bắt người phạm tội quả tang vì tàng trữ trái phép chất ma túy. Ông Đức đang bị tạm giữ tại Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để điều tra.

Ông Nguyễn Thành Đức (pháp danh Thích Bản Tịnh) là đệ tử của Thượng tọa Thích Tục Bách, Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận Lê Chân (trụ trì chùa Vẻn, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức giới đàn thọ giới tỳ kheo năm 2017.

Qua trao đổi với Phòng Nội vụ, huyện Tiên Lãng và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tiên Lãng, từ tháng 4 năm 2021, ông Đức được sự đồng ý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tiên Lãng đã về tạm trú và sinh hoạt tôn giáo tại chùa Cô Sơn (thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng) cho tới thời gian bị bắt.

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ đề nghị Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP xem xét, kiểm tra, xác minh vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến ông Nguyễn Thành Đức theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nếu xác minh thông tin là đúng, đề nghị Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP tiến hành kỷ luật, khai trừ nhà sư Thích Bản Tịnh (thế danh Nguyễn Thành Đức) ra khỏi Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.

Sau khi tước pháp, khai trừ ra khỏi Giáo hội, đề nghị Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP thu hồi Chứng điệp thọ giới, Chứng nhận tăng, ni và gửi văn bản thông báo tới các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan được biết để phối hợp và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/3, Cơ quan điều tra công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã có thông báo về việc bắt ông Nguyễn Thành Đức (SN 1982) vì tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: phapluatplus.vn