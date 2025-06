Một người đàn ông ở Hà Tĩnh bị hành hung ngay tại nhà riêng

Tối 3/6, anh T.V.H. (trú tại xã Tân Lâm Hương, TP Hà Tĩnh) bất ngờ bị hai người đàn ông xông vào nhà hành hung phải nhập viện điều trị. Vụ việc đã gây bức xúc dư luận và cộng đồng mạng sau khi video ghi lại sự việc được chia sẻ rộng rãi.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, vào khoảng 21h28 ngày 3/6, có 2 người đàn ông đã vào nhà anh H., sau đó khống chế anh H ra sân và liên tục đấm đá vào vùng mặt và thân thể anh H. Trong đoạn video dài gần một phút, một trong hai đối tượng đã ghì chặt nạn nhân để người còn lại ra tay hành hung.

Nạn nhân T.V.H. phải nhập viện điều trị ngay trong đêm.

Anh H. sau đó đã phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng choáng váng. Người thân của anh H. cho biết các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và kiểm tra các tổn thương.

Cũng theo người thân của nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung có thể liên quan đến tiền công. Trước đó, anh H. từng nhận làm phần cơ khí của một công trình cho một công ty bất động sản trên địa bàn Hà Tĩnh nhưng đang bị công ty này chậm thanh toán số tiền hơn 10 triệu đồng. Anh H. đã nhiều lần nhắn tin đòi nợ.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

