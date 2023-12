Một học sinh lớp 9 bị cha của bạn đánh phải nhập viện cấp cứu

Sáng 17-12, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã có văn bản báo cáo việc ông Phan Thượng Mỹ có hành vi đánh đập em Lâm Gia Kh. (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Thị trấn La Hà) đến Công an thị trấn La Hà để điều tra, xử lý.

Theo lời kể của ông Lâm Văn Lượng (ở tổ 2, thị trấn La Hà – cha của học sinh bị đánh), khoảng 11 giờ 30 ngày 8-12, con trai ông là Lâm Gia Kh. vừa chạy xe đạp ra khỏi cổng trường khoảng 800m thì bị ông Phan Thượng Mỹ từ phía sau áp sát, đe dọa và đánh đập cháu Kh.

Học sinh lớp 9 bị đánh túi bụi

Theo hình ảnh trích xuất từ camera của người dân, ông Mỹ và cháu Kh. dừng lại nói chuyện khoảng 30 giây. Sau đó ông Mỹ lao vào đánh, cháu Kh. phản kháng thì ông Mỹ dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối đánh vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể.

Đánh xong, ông Mỹ bỏ đi, cháu Kh. ngồi xuống nền đường, một lúc sau đứng dậy. Người dân khu vực biết chuyện đến thăm hỏi và hỗ trợ liên hệ gia đình đưa cháu Kh. đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa điều trị.

Ông Lâm Văn Lượng cho biết khi đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, con trai ông nôn ói, chảy máu mũi. Thấy chuyển biến nặng, các y bác sĩ đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Em Kh. bị chặn đánh phải nhập viện cấp cứu (ảnh cắt từ Clip)

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, nam học sinh bị sưng đau nhiều vùng đầu, mặt, xây xát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Sau khi chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán cháu Kh. bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại Khoa ngoại thần kinh.

"Ngoài những vết thương kể trên, cháu còn bị bể một chiếc răng, đau quai hàm. Cháu phải nằm điều trị tại bệnh viện 4 ngày. Bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện nhưng do sắp đến kỳ thi học kỳ I, nên tôi xin các bác sĩ cho cháu về ôn thi và tiếp tục điều trị tại nhà", ông Lượng cho biết.

Theo ông Lượng, trước khi có việc ông Mỹ chặn đánh cháu Kh. , con trai ông và con trai ông Mỹ học cùng lớp, trong quá trình chơi đùa, 2 cháu có xảy ra mâu thuẫn, nhưng không hề xô xát với nhau. Không hiểu vì lý do gì, ông Mỹ không báo cáo sự việc lên nhà trường mà chặn đánh cháu Kh.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Lượng làm đơn tố cáo ông Mỹ đến Công an thị trấn La Hà.

Lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa xác nhận đã mời ông Phan Thượng Mỹ lên để lấy lời khai, đồng thời trưng cầu giám định tỉ lệ thương tích của cháu Kh., điều tra xử lý theo đúng quy định.

