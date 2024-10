Một hiệu trưởng trường THPT bị bắt

Ngày 14-10, tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quyết Thắng (SN 1980, trú tại Tổ 13, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 2 Điều 355 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ ông Nguyễn Quyết Thắng. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình xác định từ tháng 12-2020 đến nay, tiền ấn phẩm thi tốt nghiệp (gồm giấy nháp, giấy thi, giấy trả lời trắc nghiệm...) được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định. Tuy nhiên, trong các năm học 2022-2023 và 2023-2024, ông Nguyễn Quyết Thắng với cương vị Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn, vẫn chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm khối 12 thu tiền ấn phẩm thi 100.000 đồng/học sinh với lý do để phục vụ cho kỳ thi.

Hành vi của Nguyễn Quyết Thắng có dấu hiệu của tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật hình sự. Là vụ việc lạm thu điển hình trong các trường học, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

Tác giả: Như Quỳnh

