Một gia đình liên tiếp 2 người tử vong, 2 người nguy kịch trong vài ngày nghi cùng mắc viêm màng não

Bs Trần Quang Đại, phòng tiêm chủng Vắc xin, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Bệnh viêm màng não do não mô cầu không phải là một bệnh hiếm gặp nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra bởi vi khuẩn Neisseria meningitidis. Não mô cầu được chia thành 6 nhóm: A, B, C, W-135, X và Y. Cả 6 nhóm này đều có khả năng gây dịch. Bệnh do não mô cầu gây ra cũng rất đa dạng như nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, viêm phổi, viêm khớp, viêm tai giữa, viêm nắp thanh môn… tuy nhiên bệnh viêm màng não là hay gặp nhất và để lại hậu quả nghiêm trọng nhất. Tại Việt Nam, nhóm B và A là 2 tuýp hay gây bệnh dịch. Viêm màng não mô cầu lây truyền từ người sang người, lây qua đường hô hấp. Bệnh viêm màng não do não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính thường khó chẩn đoán sớm và tiến triển nhanh. Các triệu chứng thường xuất hiện đột ngột: Không điển hình: Sốt, buồn nôn hoặc nôn, chán ăn, đau họng Đặc trưng: Phát ban xuất huyết, cứng cổ, sợ ánh sáng Muộn: Hôn mê, mê sảng, co giật mất ý thức; có thể tử vong. Bệnh có thể chữa khỏi được hoàn toàn nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phác đồ. "Để phòng bệnh Viêm màng não mô cầu, người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và nơi ở; Đeo khẩu trang khi tiếp xúc hoặc chăm sóc người bệnh; Dự phòng bằng thuốc. Và quan trọng nhất là tiêm vaccine để phòng bệnh"- BS Trần Quang Đại khuyến cáo.