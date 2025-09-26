Một gia đình khánh kiệt vì liên tục gặp tai ương

Năm 2020, trong lúc đi làm thuê, anh Y Sum bị tai nạn, gãy xương sống và liệt toàn thân. Từ một trụ cột, gánh vác gia đình, giờ đây anh chỉ có thể nằm một chỗ, sống nhờ sự chăm sóc vất vả của vợ con. Bất hạnh hơn, không lâu sau, con đầu lòng của Y Sum cũng mất do tai nạn đuối nước. Chị H’Dương Êya (SN 1987, vợ anh Y Sum) bao năm qua nuốt nước mắt gồng gánh cả gia đình, vừa nuôi chồng vừa lo cho con nhỏ.

Anh Y Sum bị tai nạn liệt toàn thân, lại phát hiện thêm bệnh suy thận, nhiễm trùng tiểu, viêm phổi



Thế nhưng, gánh nặng càng thêm chồng chất. Mới đây, chị H’Dương phát hiện bị bệnh tiểu đường nặng, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Trong khi đó, bệnh tật cũng không buông tha anh Y Sum. Ngoài nằm một chỗ, anh còn phải chống chọi với bệnh suy thận, nhiễm trùng tiểu, viêm phổi. Những tháng ngày dài nằm viện, thuốc thang triền miên đã khiến gia đình lâm cảnh kiệt quệ, không còn khả năng xoay sở.

Chị H’Dương nghẹn ngào: “Chồng tôi bệnh nặng, con thì còn quá nhỏ, tôi chỉ sợ một ngày không còn đủ sức để lo cho chồng, cho con”.

Bà Phạm Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ea Kiết, cho biết, hiện 2 vợ chồng anh Y Sum đều lâm bệnh nặng khiến gia cảnh bế tắc. Rất mong các nhà hảo tâm gần xa cùng chung tay chia sẻ, tiếp thêm nghị lực để gia đình anh Y Sum vượt qua giai đoạn cùng cực này.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-48.

Tác giả: Mai Cường

Nguồn tin: Báo SGGP

