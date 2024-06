Món ăn gây tranh cãi hóa ra là đặc sản của Ninh Thuận: Vẻ ngoài khiến nhiều người “khiếp vía” nhưng giá cao ngất ngưởng

Nếu là người thuộc team mê ăn uống chắc hẳn trong thời gian gần đây bạn sẽ thấy có một món vô cùng “độc” lạ đang cực thịnh hành trên mạng xã hội và được người người nhà nhà săn lùng về ăn thử. Theo những clip đăng tải, món ăn này được chế biến từ con gì đó có bụng trương phình khiến ai nhìn thấy lần đầu cũng phải khóc thét. Ngay lập tức rất nhiều người đã nhận ra nhân vật được nhắc tới chính là ếch òn.

Nghe tên có vẻ lạ lạ nhưng ếch òn là loài động vật lưỡng cư cùng họ với các loài ếch nhái mà chúng ta vẫn thường nhìn thấy. Điểm khác biệt duy nhất của ếch òn so với ếch thông thường có lẽ là về kích thước, khi mà ếch òn trông khá to lớn, mập mạp.

Tuy vẻ ngoài có hơi đáng sợ, thế nhưng ếch òn là đặc sản quý hiếm của đồng bào dân tộc Chăm tại khu vực Ninh Thuận. Bởi đây là loài vật nhiều chất đạm, thị ếch òn ngọt, thơm, xương mềm tuy nhiên chúng chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần trong năm vào mùa mưa mà thôi. Vậy nên với những ai đam mê món đặc sản này thì cứ phải xác định chờ đến tháng 5, tháng 6 mới có thể tìm mua và thưởng thức.

Thông thường ếch òn đầu mùa được bán với giá khoảng 60.000 - 75.000 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều người ăn ếch òn rồi quay video giới thiệu lên mạng xã hội nên nhiều người tìm mua về ăn thử và ếch òn bỗng dưng thành “hot trend” khiến giá cũng tăng cao hơn lên đến khoảng 150.000 - 180.000 đồng/kg.

Thịt ếch òn vốn nức tiếng là ngon hơn cả ếch đồng, đặc biệt là chiếc bụng đầy trứng, ăn rất ngậy nên dù giá đắt đỏ thế nhưng rất nhiều người tò mò mà tìm mua loại ếch này về ăn thử.

Thế nhưng không phải ai cũng dám thử món ăn này. Nhiều người xem xong những đoạn video chọn ếch. chế biến và thưởng thức ếch òn đều bày tỏ nhìn thôi đã thấy rùng mình, nổi gai ốc, thậm chí họ còn cho biết có cho thêm tiền cũng không dám ăn. Điển hình như một nam TikToker chuyên review đồ ăn cũng săn tìm bằng được để "đu trend" mukbang ếch òn nấu lá me, nhưng sau một hồi thì nam TikToker lại quyết định mang số ếch đó đi phóng sanh vì trông "tội quá!".

Chưa kể cách ăn ếch òn thường sẽ thưởng thức nguyên con với chiếc bụng to tròn, được chế biến theo nhiều cách từ ếch òn nướng chấm muối ớt, ếch òn chiên giòn, ếch òn trộn gỏi, và nổi tiếng nhất là món canh chua ếch òn nấu lá me non của người Chăm. Ngoài ra nếu tìm hiểu kỹ thì món ếch òn không chỉ là đặc sản của người dân tại Việt Nam, mà còn là món ăn yêu thích của người dân ở khu vực Đông Bắc Thái Lan, nằm ở cao nguyên Khorat.

Đứng trước trào lưu ăn uống này, không ít người cũng đưa ra cảnh báo rằng khi mua ếch òn thì thực khách cũng nên chú ý nếu không rất có thể mua/bắt nhầm ễnh ương. Bởi ếch òn và ễnh ương có vẻ ngoài tương đối giống nhau, ễnh ương thì đa phần ở đâu cũng có và xuất hiện quanh năm, còn ếch òn chỉ xuất hiện vào khoảng tháng 5, 6 dương lịch thôi. Một số người đưa ra mẹo là quan sát phần sọc nhỏ trên lưng của 2 loài vật này, tuy nhiên một số loại ếch òn còn không có phần sọc nhỏ nên càng khó phân biệt.

