Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng

Ngày 7-10, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị), đã gửi thư xin lỗi đến phụ huynh và học sinh sau khi hình ảnh suất ăn bán trú trị giá 25.000 đồng tại trường gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Trong thư, bà Thủy thừa nhận trách nhiệm của nhà trường trong việc giám sát, kiểm tra khẩu phần ăn chưa chặt chẽ, khiến bữa trưa của học sinh "chưa bảo đảm chất lượng và không đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh". Bà gửi lời xin lỗi "chân thành và sâu sắc" tới các bậc phụ huynh, đồng thời cam kết chấn chỉnh toàn bộ quy trình cung cấp suất ăn trong thời gian tới.

"Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã làm việc với đơn vị cung cấp để rút kinh nghiệm, rà soát quy trình chế biến và giám sát thực đơn mỗi ngày. Chúng tôi sẽ không để xảy ra sai sót tương tự" - bà Thủy nêu trong thư.

Hiệu trưởng cũng cho biết, từ nay mỗi bữa ăn sẽ được chụp hình và gửi đến nhóm lớp để phụ huynh có thể theo dõi trực tiếp. Giáo viên chủ nhiệm được giao nhiệm vụ cập nhật hình ảnh hằng ngày, giúp việc giám sát trở nên minh bạch hơn.

Hình ảnh khay cơm của học sinh bán trú ở Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn đang gây tranh cãi

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, chiều 6-10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một khay cơm học sinh được cho là tại Trường tiểu học số 1 Ba Đồn, với phần ăn gồm một ít cơm trắng, ba miếng chả cá, một quả trứng luộc, ít muối vừng và bát canh rau. Nhiều phụ huynh cho rằng suất ăn này chỉ đáng giá khoảng 10.000 đồng, thấp hơn nhiều so với mức thu 25.000 đồng mà nhà trường công bố.

Sau khi kiểm tra, bà Thủy xác nhận đây là bữa ăn thật của học sinh trường mình, được một doanh nghiệp cung ứng theo hợp đồng. Bà lý giải nguyên nhân "do sơ suất trong khâu chuẩn bị và nguồn thực phẩm, đặc biệt là thịt heo khan hiếm sau mưa bão", dẫn đến khẩu phần ăn không đủ phong phú.

Hiện nhà trường đã yêu cầu đơn vị cung ứng điều chỉnh thực đơn, bổ sung nguồn thực phẩm tươi, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp dinh dưỡng cho lứa tuổi tiểu học.

