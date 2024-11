Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh xua tan nắng hanh, khả năng có nơi rét dưới 10 độ?

Liên quan đến tình hình thời tiết tại miền Bắc những ngày vừa qua, thông tin trên lịch vạn niên cho thấy, năm nay lập đông bắt đầu từ ngày 7/11. Dù đã lập đông hơn một tuần lễ song thời tiết ban ngày ở các tỉnh miền Bắc vẫn oi nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo nền nhiệt trung bình trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong một tháng tới phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 1,5 độ C. Đồng thời, hoạt động của không khí lạnh trong thời kỳ từ nay đến ngày 10/12 có khả năng yếu hơn so với trung bình nhiều năm.

Về tình hình thời tiết trong những ngày sắp tới, các chuyên gia khí tượng nhận định, từ đêm 15 đến ngày 17/11, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, đến khoảng 19/11, do tác động của không khí lạnh bổ sung, miền Bắc giảm khoảng 3 - 5 độ C. Trời nhiều mây, rét về đêm và sáng. Nhiễu động trong đới gió Đông có khả năng gây mưa rào và dông cho khu vực này trong khoảng 1-2 ngày. Khoảng cuối tháng 11, không khí lạnh có xu hướng gia tăng về cường độ.

Tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi. Khoảng từ ngày 18-19/11 và thời kỳ từ ngày 21-24/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Trong khi đó, theo thông tin trên báo Sức khoẻ và Đời sống dẫn lời của TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai vừa đưa ra nhận định về khả năng xảy ra đợt không khí lạnh mạnh sẽ tác động đến miền Bắc cuối tháng 11.

Theo đó, thông tin từ các mô hình dự báo có thể nhận định, từ ngày 28/11 sẽ có một đợt không khí lạnh khá mạnh về miền Bắc. Nhiệt độ vùng núi phía Bắc có thể xuống thấp 11 độ. Ở độ cao 1500m có thể có nhiệt độ xuống dưới 10 độ.

Khu vực Bắc Trung Bộ có thể có nhiệt độ 18 - 20 độ giai đoạn từ ngày 28/11. Trước đó, giai đoạn 18/11 đến cuối tháng 11 miền Trung có mưa, trời âm u.

Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12. Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm). Hoạt động của không khí lạnh yếu hơn trung bình nhiều năm, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 1-1,5 độ C.

Đợt rét đậm rét hại đầu tiên sẽ rơi vào nửa cuối tháng 12. Từ đó không khí lạnh mạnh hoạt động dồn dập. Các đợt rét đậm rét hại sẽ kéo dài đến tháng 2.2025.

Người dân và du khách cần đề phòng những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.

Gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển. Các đợt rét đậm, rét hại có thể kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá, tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe của người dân.

Tác giả: Nam An (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn