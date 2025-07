Miền Bắc lại sắp mưa to sầm sập

Nhận định thời tiết từ đêm 11/7 đến ngày 19/7 - Bắc Bộ và Thanh Hóa: Từ đêm 11-12/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 13/7 vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. - Từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Dự báo thời tiết có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực từ Nghệ An và Hà Tĩnh từ đêm 11-12/7 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 15/7 khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. - Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.