Microsoft nâng cấp trợ lý AI Copilot

Biểu tượng Microsoft tại New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nếu được người dùng cho phép, Copilot giờ đây có thể xem và sử dụng khả năng suy luận trên các tab của trình duyệt Edge giúp tóm tắt, so sánh thông tin và thực hiện một số tác vụ, như đặt phòng khách sạn. Các tìm kiếm trước đó được lưu dưới dạng "mạch câu chuyện" để người dùng có thể xem lại.

Microsoft cũng giới thiệu hình đại diện (avatar) có tên "Mico", có khả năng thể hiện biểu cảm và thay đổi màu sắc khiến cuộc trò chuyện với Copilot trở nên tự nhiên hơn. Ngoài ra, Microsoft cũng biến Copilot thành không gian chia sẻ, cộng tác thông qua tính năng nhóm, có thể hỗ trợ tối đa 32 người cùng nhau viết bài hoặc thực hiện dự án. Nhờ có trí nhớ dài hạn, Copilot giúp người dùng có thể theo dõi những trao đổi trước đó, trong khi tính năng cá nhân hóa cho phép ghi nhớ thông tin quan trọng của người dùng và sau đó nhắc lại trong những lần tương tác sau.

Công ty cũng cải thiện khả năng của Copilot trả lời các câu hỏi liên quan đến sức khỏe bằng các nguồn tin đáng tin cậy, trong bối cảnh lo ngại những thông tin sai lệch do AI tạo ra.

Microsoft cho biết bản nâng cấp này nhằm tăng sức hấp dẫn của trình duyệt Edge trước đối thủ Comet của Perplexity, Google Chrome của Alphabet và Atlas mới ra mắt của OpenAI.

Hiện tất cả các bản cập nhật đã có mặt tại Mỹ và Microsoft sẽ triển khai trên khắp Vương quốc Anh, Canada và các quốc gia khác trong vài tuần tới.

Tác giả: Lan Anh

Nguồn tin: baotintuc.vn