Mẹo tạo góc xanh trong nhà cho người chưa có kinh nghiệm

Trong một căn hộ có không gian hạn chế, việc sử dụng bệ cửa sổ để trồng cây con cũng có thể phát triển thành những chậu cây xanh tươi. (Ảnh: Shutterstock)

Trồng cây trong chậu từ hạt giống hoặc cây giống vừa tiết kiệm vừa thú vị. Tuy nhiên, nếu bạn sống trong một căn hộ và không có không gian ngoài trời như ban công, sân hiên hoặc mái nhà, hoặc nếu bạn chỉ có một bệ cửa sổ hẹp, bạn cần phải nghĩ đến cách tạo không gian xanh trong nhà để trồng bất kỳ loại cây nào.

May mắn thay, có một số cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí để giúp bạn đạt được mong muốn của mình.

Không cần quá nhiều ánh sáng mặt trời

Khi mới bắt đầu gieo hạt, bạn không cần quá nhiều ánh sáng hoặc ánh sáng mặt trời, vì cây con chịu bóng râm và có khả năng thích nghi mạnh với môi trường trong nhà. Chỉ cần chú ý đặc biệt đến nhiệt độ và độ ẩm. Bạn cần một không gian tương đối ấm áp và di chuyển hạt giống đến nơi có nắng khi chúng nảy mầm.

Sử dụng thùng chứa tái chế

Sử dụng hộp thiếc cũ để trồng cây giống giúp tiết kiệm tiền, bảo vệ môi trường. (Ảnh: Shutterstock)

Có thể trồng hạt giống trong các thùng chứa nhỏ, chẳng hạn như hộp đựng nước trái cây cắt đôi, hoặc bình sữa cũ, hộp thiếc, hộp đựng trứng, v.v.

Đổ một ít đất vào thùng chứa và thả một vài hạt giống vào. Nhớ khoan lỗ ở đáy thùng chứa để kiểm soát thoát nước và ngăn hạt giống bị thối trong nước.

So với cốc đựng hạt giống, việc sử dụng các thùng chứa tái chế này giúp tiết kiệm không gian, tiền bạc và môi trường, và khi hạt giống nảy mầm, bạn có thể dễ dàng di chuyển thùng chứa đến bệ cửa sổ.

Trồng cây treo

Nếu căn hộ của bạn không có bệ cửa sổ, bạn có thể sử dụng không gian thẳng đứng để trồng hạt giống theo khái niệm vườn thẳng đứng.

Đầu tiên, lắp đèn trồng cây trên trần nhà, treo giá hoa trên không, sử dụng móc lớn và dây thừng dày để cố định giá hoa dưới dầm. Phương pháp treo chậu cây này cũng phù hợp với tầng hầm hoặc gara. Nếu không gian trong nhà rất hạn chế và ngân sách không nhiều, bạn có thể cân nhắc phương pháp trồng cây này.

Sử dụng đèn bàn để làm đèn tăng trưởng thực vật

Các chuyên gia tin rằng không cần phải tốn tiền mua những bóng đèn lớn hoặc thiết bị chiếu sáng phức tạp. Chỉ cần thêm bóng đèn tăng trưởng thực vật vào đèn hiện có, bạn có thể bổ sung ánh sáng cần thiết cho hạt giống cây trồng.

Bạn thậm chí có thể sử dụng đèn trên bàn làm việc và thêm bóng đèn tăng trưởng thực vật để tập trung ánh sáng vào một khu vực nhỏ. Một chút ánh sáng bổ sung cũng thúc đẩy sự phát triển của hạt giống hoặc cây con.

Thủy canh

Thủy canh thường được sử dụng để trồng cây trong nhà. Bạn chỉ cần một không gian nhỏ và trồng quanh năm. Hệ thống thủy canh chung sử dụng đèn tăng trưởng thực vật thay vì ánh sáng mặt trời và quạt để mô phỏng gió tự nhiên.

Xơ dừa cũng có thể được sử dụng thay cho đất làm môi trường để hỗ trợ rễ cây và thúc đẩy tăng trưởng. Nếu bạn muốn cây phát triển tươi tốt hơn trong tương lai, bạn có thể bón phân thủy canh.

Mở rộng không gian xung quanh cửa sổ

Toàn bộ cửa sổ có thể được sử dụng làm không gian để trồng hạt giống. Đầu tiên, hãy sử dụng móc nhỏ và dây gai dầu để tự làm giá treo hoa nhiều lớp hoặc mua giá treo hoa và chậu hoa đẹp.

Ngoài ra, việc làm giá treo cây trên cửa sổ có thể mở rộng thêm không gian xanh của cửa sổ: đầu tiên hãy đo chiều dài bệ cửa sổ, sau đó mua một giá nổi, lắp giá đỡ ở cả hai bên cửa sổ và lắp giá nổi vào giá đỡ.

Không gian bên dưới cửa sổ có thể được sử dụng để lắp giá hoa, có đủ ánh sáng mặt trời và thuận tiện cho việc chăm sóc cây.

Trước khi gieo hạt, nên thêm một ít chất hữu cơ hoặc phân bón thực vật vào đất bầu để tăng độ phì nhiêu của đất và tưới nước thường xuyên vì đất bầu sẽ khô nhanh khi ở ngoài trời.

Tận dụng bệ cửa sổ có nhiều ánh sáng mặt trời

Bệ cửa sổ có nhiều ánh sáng mặt trời và lưu thông không khí tốt là nơi thuận lợi nhất để trồng thảo mộc. Chúng không đòi hỏi nhiều sự chăm sóc nhưng vẫn có thể lấp đầy căn phòng bằng hương thơm tươi mát và dễ chịu.

Chọn một thùng chứa có lỗ ở đáy và đặt một khay nhỏ bên dưới để hứng nước nhằm tránh nước thừa chảy ra ngoài và làm bẩn môi trường xung quanh.

Chậu thảo mộc trên bệ cửa sổ cần được tưới nước thường xuyên. Nếu phòng quá khô, hãy thường xuyên phun nước vào chậu bằng bình xịt để giữ ẩm.

Tác giả: Thủy Kiều

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn