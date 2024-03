Mẹo khiến da căng mọng, tươi sáng để đón 8/3 khiến các anh u mê không lối thoát

Kim chi rất giàu men vi sinh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe làn da tối ưu, bao gồm cả vitamin A và vitamin C. (Ảnh: ITN)

Thường xuyên tiêu thụ thực phẩm giàu chất dinh dưỡng là cách hỗ trợ và bảo vệ da, giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến da và cải thiện độ ẩm cũng như độ đàn hồi của da.

Da là cơ quan lớn nhất và chiếm khoảng 1/7 tổng trọng lượng cơ thể của bạn. Chức năng chính của làn da là hoạt động như một rào cản, bảo vệ phần còn lại của cơ thể khỏi tia UV, nhiệt độ nóng - lạnh, vi trùng, mầm bệnh và các chất độc hại.

Chúng ta thường tập trung vào việc chăm sóc làn da của mình từ bên ngoài bằng cách thoa kem dưỡng ẩm, kem chống nắng và các sản phẩm chăm sóc da khác, nhưng việc tuân thủ chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì làn da khỏe mạnh, trẻ trung.

Một số chất dinh dưỡng, chẳng hạn như selen, kẽm, chất béo omega-3, vitamin A, C và E, giúp bảo vệ da khỏi mất nước, mất độ đàn hồi và tổn thương do oxy hóa và do ánh nắng mặt trời.

Dưới đây là những loại thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe làn da.

Dâu tây

Dâu tây rất giàu chất tăng cường sức khỏe làn da, chẳng hạn như vitamin C, anthocyanin, axit phenolic và flavonoid.

Vitamin C đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe làn da, vì nó bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương oxy hóa và cần thiết cho việc sản xuất collagen, loại protein chính trong cơ thể chiếm 75% trọng lượng của da bạn.

Dâu tây là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Cụ thể, một cốc dâu tây cắt lát cung cấp 97,6 mg hoặc 108% giá trị hàng ngày (DV).

Kim chi

Giữ cho đường ruột khỏe mạnh là điều cần thiết cho làn da của bạn. Dysbiosis, thuật ngữ y học để chỉ tình trạng mất cân bằng đường ruột, có liên quan đến một số tình trạng về da, chẳng hạn như mụn trứng cá và bệnh vẩy nến. Gần đây, các nghiên cứu cho thấy sức khỏe của da và đường ruột có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Ăn thực phẩm giàu vi khuẩn có lợi, được gọi là men vi sinh và chất xơ, giúp cung cấp năng lượng cho các vi sinh vật thân thiện, là một trong những cách tốt nhất để hỗ trợ sức khỏe đường ruột và làn da.

Kim chi là một loại món ăn lên men được làm từ bắp cải cũng như các nguyên liệu khác như hành tây, củ cải, cà rốt và dưa chuột. Kimchi rất giàu men vi sinh và các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe làn da tối ưu, bao gồm cả vitamin A và vitamin C.

Cam ruột đỏ

Đây là một loại trái cây thuộc họ cam quýt, có thịt màu đỏ, giàu dinh dưỡng. Màu sắc của nó đến từ hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ được gọi là anthocyanin, có thể giúp bảo vệ tế bào da khỏi bị hư hại.

Anthocyanin có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ, đặc biệt có lợi cho những người bị rối loạn viêm da, chẳng hạn như mụn trứng cá.

Cam ruột đỏ cũng chứa nhiều vitamin C, rất cần thiết cho việc sản xuất collagen và giúp bảo vệ tế bào da chống lại tác hại của tia cực tím.

Hạt hướng dương

Hạt hướng dương chứa nhiều protein, một chất dinh dưỡng tạo nên da và cần thiết cho quá trình chữa lành vết thương đồng thời xây dựng các tế bào da mới. (Ảnh: ITN)

Hạt hướng dương chứa nhiều protein, một chất dinh dưỡng tạo nên da và cần thiết cho quá trình chữa lành vết thương đồng thời xây dựng các tế bào da mới. Chúng cũng giàu vitamin E, có chức năng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể.

Vitamin E đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe làn da vì nó bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, điều chỉnh tình trạng viêm, tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và protein đàn hồi giúp da căng, giữ được vẻ trẻ trung.

Nước hầm xương

Xương động vật giàu collagen được đun sôi trong thời gian dài, thường là hơn 8 giờ, tạo ra chất lỏng tập trung các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe làn da, như gelatin.

Gelatin là một chất có nguồn gốc từ collagen, giàu axit amin glycine, proline và lysine, những chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen.

Nhấm nháp một cốc nước hầm xương có thể giúp bạn cấp nước và cung cấp cho làn da các axit amin cần thiết để sửa chữa và tái tạo tế bào.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa. (Ảnh: ITN)

Súp lơ xanh là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp thúc đẩy môi trường đường ruột khỏe mạnh. Loại rau họ cải cũng chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa polyphenol.

Polyphenol giúp ức chế một số enzyme liên quan đến sự phân hủy protein collagen và đàn hồi của da, có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Những chất này cũng giúp bảo vệ chống lại tác hại của tia cực tím, có tác dụng chống viêm, đẩy nhanh quá trình tái tạo da và giúp cải thiện lưu thông máu cũng như độ đàn hồi của da.

Hơn nữa, súp lơ xanh còn là nguồn cung cấp beta-carotene, một loại carotenoid tiền vitamin A có đặc tính chống oxy hóa.

Ăn súp lơ xanh thường xuyên đồng nghĩa với việc bạn cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết để hỗ trợ làn da khỏe mạnh.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn