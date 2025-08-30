Mẹ tá hỏa khi phát hiện con gái lớp 12 có thai

Ảnh minh họa

Chị Thanh Tâm thân mến!

Tôi chưa từng nghĩ gia đình mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Con gái tôi học lớp 12. Tuần trước, tôi thấy con hay mệt mỏi, buồn nôn. Tôi nghĩ con bị cảm nhưng khi đưa đi khám, bác sĩ nói con đã có thai được gần 3 tháng.

Tôi như bị sét đánh ngang tai. Lúc đó, tôi chỉ biết nhìn con, còn con cúi gằm mặt, nước mắt không ngừng rơi. Tôi và chồng đưa con về, cả hai đều im lặng. Tối hôm đó, chồng tôi đóng cửa phòng, tôi nghe tiếng anh ấy khóc.

Tôi ngồi bên con, vừa giận vừa thương. Con kể, bạn trai hơn con một tuổi, học cùng trường. Hai đứa không ý thức được hậu quả… Chị ơi, tôi hoang mang lắm, không biết nên làm gì. Nếu để con sinh đứa bé ra, tương lai học hành của con sẽ thế nào?

Còn nếu chấm dứt thai kỳ, liệu con có bị ám ảnh cả đời? Tôi cũng sợ chuyện này lan ra ngoài, hàng xóm, họ hàng bàn tán, ảnh hưởng đến danh dự gia đình.

Mấy hôm nay, tôi không ăn nổi cơm. Chồng tôi ban ngày tỏ ra bình tĩnh nhưng đêm đến lại trằn trọc. Chúng tôi cố gắng không trách mắng con nhưng trong lòng đầy "bão tố". Tôi lo cho sức khỏe của con, lo cả cho tâm lý của con sau này.

Mà thời gian thì gấp gáp, không thể trì hoãn. Chị ơi, xin hãy giúp tôi tìm một hướng đi đúng. Chúng tôi chỉ muốn con được an toàn, giữ được tương lai.

Tôi xin được giấu tên.

Chị thân mến!

Thanh Tâm thực sự chia sẻ với tâm trạng đau khổ, bối rối của vợ chồng chị. Việc quan trọng nhất bây giờ với anh chị là giữ mối liên kết tình cảm giữa cha mẹ và con để con không đơn độc. Thanh Tâm tin anh chị đã ngồi lại với con và nghe câu chuyện của hai con.

Nếu chưa, hãy dành một buổi riêng, chỉ có vợ chồng chị và con. Không trách mắng, không cắt ngang. Chị hãy cho con cơ hội kể rõ mọi chuyện, bao gồm cảm xúc, hoàn cảnh và cả mong muốn của con lúc này. Khi con được lắng nghe, con mới hợp tác và mở lòng với quyết định chung.

Điều quan trọng hơn, anh chị cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế ngay. Vì thai đã được gần 3 tháng, việc giữ hay chấm dứt thai kỳ đều cần thông tin y khoa chính xác và ra quyết định đúng thời điểm. Hãy đưa con đến bệnh viện sản phụ khoa uy tín để được tư vấn về sức khỏe, rủi ro và hậu quả của từng phương án. Anh chị không nên tự quyết chỉ dựa vào cảm xúc hay áp lực xã hội.

Đặc biệt, anh chị nên cùng con cân nhắc về tương lai một cách toàn diện. Nếu giữ cái thai, cần lập kế hoạch về việc học, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tinh thần và tài chính cũng như kết nối với bạn trai của con.

Nếu chấm dứt thai kỳ thì cần tìm cơ sở y tế an toàn, đồng thời hỗ trợ con qua tư vấn tâm lý để tránh ám ảnh lâu dài. Việc cần làm nữa của anh chị lúc này là bảo vệ con khỏi áp lực bên ngoài. Hạn chế tối đa việc để hàng xóm, bạn bè, họ hàng biết, ít nhất là trong giai đoạn này.

Câu chuyện này rất cần sự phối hợp của gia đình bạn trai của con. Hai nhà nên có một buổi trò chuyện mang tính xây dựng để cùng các con tìm cách giải quyết hậu quả. Trước buổi trao đổi, anh chị cần thống nhất với con về mong muốn, lo ngại và ranh giới cần giữ.

Đồng thời dự kiến các giải pháp chấp nhận được, để khi trao đổi không bị cuốn theo cảm xúc. Buổi gặp mặt cần có cả bạn trai con gái và gia đình cậu ấy tham dự, đảm bảo nguyên tắc trao đổi là lắng nghe trước, phản hồi sau, mỗi bên trình bày quan điểm, bên còn lại không ngắt lời.

Hai bên tôn trọng, tập trung vào vấn đề và không công kích cá nhân. Những gì liên quan đến kế hoạch, tài chính hoặc cam kết cần nói rõ, tránh mơ hồ. Hai nhà cần tìm điểm chung và cùng đề xuất giải pháp.

Bắt đầu từ những điều cả hai gia đình đồng ý, như mong muốn tốt nhất cho con, giữ uy tín gia đình, đảm bảo sức khỏe và tương lai của các con, từ đó đưa ra các phương án có lợi cho cả hai như lùi thời gian cưới để học tiếp, cùng hỗ trợ chi phí học tập, hoặc chia nhỏ giai đoạn thực hiện.

Chị và chồng hãy nhớ, lúc này, con cần thấy cha mẹ là chỗ dựa, không phải là tòa án. Nếu hai gia đình đồng lòng, mọi quyết định đưa ra sẽ nhẹ nhàng hơn và ít để lại tổn thương tâm lý.

Tác giả: Thanh Tâm

