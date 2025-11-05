Mẹ ở Nghệ An sinh 6 lần trong 8 năm, tiền nuôi con 60 triệu/tháng

Gia đình đông đúc với 8 thành viên của chị Tuyết.

Kết hôn cuối năm 2013, chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1991, ở Diễn Châu, Nghệ An) hiện là mẹ của 6 đứa trẻ. Trong 8 năm, chị lần lượt sinh con vào các năm 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022.

“Sinh nở liên tiếp nhưng cơ thể tôi khỏe mạnh, quá trình từ mang thai đến đẻ con đều thuận lợi. Tất cả 6 bé đều được sinh thường”, chị Tuyết nói với Tri Thức - Znews.

Bà mẹ 6 con chia sẻ lý do sinh nhiều xuất phát từ việc yêu trẻ nhỏ và tin rằng đông con là một niềm vui, sự bảo đảm cho tuổi già sum vầy.

Chi 60 triệu/tháng nuôi con

Chị Tuyết nêu quan điểm việc có điều kiện kinh tế mới nên sinh nhiều con là đúng, nhưng không phải lúc nào cũng áp dụng được. Theo chị, chờ đến khi kinh tế ổn định mới đẻ có thể đã qua thời kỳ khỏe mạnh.

“Miễn sao không để con khổ, còn lại đông con vẫn là điều hạnh phúc”, chị bộc bạch.

Mỗi tháng, chi phí sinh hoạt và học tập của 6 con chị Tuyết dao động 50-60 triệu đồng. Khoản này bao gồm tiền học, ăn uống, thuốc men và các khoản chi phát sinh khác. Trong đó, riêng phần học thêm chiếm khoảng 15 triệu đồng. Hai con lớn của chị học tiếng Anh tại trung tâm, các bé còn lại được học gia sư tại nhà.

Chị Tuyết cho biết chồng chị là người hiền lành, điềm đạm và luôn quan tâm đến vợ con. Từ khi về làm dâu, chị chưa từng cảm thấy thiệt thòi. Làm việc xa nhà, anh hỗ trợ kinh tế đều đặn. Nhờ vậy, hai vợ chồng có thể cùng gánh vác chi phí nuôi dạy 6 con nhỏ.

Chị Tuyết và chồng có kinh tế ổn định, đảm bảo thu nhập cho việc chăm sóc 6 con.

Hiện chị Tuyết là chủ một spa chăm sóc sắc đẹp tại Nghệ An, đồng thời kinh doanh mỹ phẩm online. Công việc mang lại nguồn thu ổn định, giúp chị chủ động tài chính trong việc chăm lo cho con cái.

Về phía chồng chị Tuyết, anh đang làm việc ở nước ngoài với công việc ổn định. Sự hỗ trợ của ông xã là chỗ dựa vững chắc cho chị Tuyết trong việc cân bằng giữa chăm con và phát triển công việc kinh doanh.

Chị Tuyết không lo ngại chuyện kinh tế suy thoái. Với tính cách cần cù và kiên trì, chị tin mình có thể nuôi dạy các con trong bất kỳ hoàn cảnh nào, miễn là giữ được sự đồng lòng giữa hai vợ chồng.

Vẫn muốn sinh thêm

Chị Tuyết cho biết việc chăm 6 con không hề dễ dàng. Có những đêm chị chỉ ngủ 2-3 tiếng vì phải dậy pha sữa cho 3-4 bé còn bú. Cũng không ít lần, chị một mình đưa con đi khám ở các bệnh viện từ Nghệ An ra Hà Nội.

Vắng chồng, người mẹ 34 tuổi chọn cách dạy con tự lập trong sinh hoạt hàng ngày, từ tự tắm đến rửa bát, cắm cơm. “Bữa đầu cắm cơm chưa ngon thì hôm sau sẽ khá hơn. Rửa bát chưa sạch thì lần sau làm lại. Con cần học qua trải nghiệm, mẹ chỉ hỗ trợ khi cần”, chị nói.

Các con lớn của chị Tuyết tự đạp xe đi học. Chị thấy bản thân nhàn hơn khi các con biết phụ giúp việc nhà và chủ động trong cuộc sống.

Chị Tuyết mong muốn sinh thêm 1-2 bé nữa trong tương lai.

Dù đã trải qua 6 lần sinh nở, chị Tuyết vẫn được nhiều người khen có vóc dáng thon gọn. Nhớ lại thời gian sau sinh, chị không ăn kiêng mà tập trung ăn đủ chất để có sữa cho con. Thực đơn của chị chủ yếu gồm thịt bò, thịt heo, cá thu và các loại hoa quả. Để giữ gìn vóc dáng, người mẹ thường xuyên sử dụng đai định hình và kem hỗ trợ săn da.

Chị Tuyết cho rằng cơ địa và thói quen ăn uống giúp bản thân không tăng cân. Việc duy trì cân nặng ổn định giúp chị cảm thấy khỏe mạnh và hạn chế bệnh tật. Bên cạnh đó, chị thấy khi sở hữu vóc dáng cân đối, phụ nữ sẽ có năng lượng, yêu đời và sống tích cực hơn.

“Tôi dự định sinh thêm 1-2 bé nữa, tầm 7-8 bé tùy vào thời gian. Về sức khỏe, tôi cảm thấy sắc vóc, sức khỏe đều rất ổn và tốt sau 6 lần sinh thường”, người mẹ ở Nghệ An chia sẻ

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn