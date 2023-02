Người ta thường bảo, bất kể ai khi trở thành mẹ sẽ không bao giờ phải cô độc trong suy nghĩ của mình. Bởi một người mẹ luôn phải nghĩ 2 lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái. Ấy vậy mà người mẹ trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội mới đây thậm chí còn chẳng cần nghĩ gì cho mình, dành hết tình yêu thương dành cho con gái. Đoạn clip vỏn vẹn 7 giây nhưng đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

Đó là câu chuyện về hình ảnh bà mẹ giữa trời mưa, mang cháo sang cho con gái đã đi lấy chồng. Lúc này, cô con gái đang đứng trong hiên nhà để chờ mẹ mang đồ vào cho. Nhưng khi nhìn xuống đôi chân của mẹ cô chỉ biết ứa nước mắt.

Clip: Mẹ đội mưa gió mang cháo sang thăm, con gái 'ứa nước mắt' khi nhìn xuống đôi chân của đấng sinh thành (Nguồn: Hoàng Thị Ngọc)

Theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ, cô lấy chồng gần nhà, hôm đấy cô bị ốm, đau họng nên đã gọi điện cho mẹ. Ngay lập tức mẹ liền nấu cháo cho cô, không ngại mưa gió, đường trơn, người mẹ vẫn nhất quyết sang để thăm con gái, mang cho con ít cháo ăn cho bổ sức.

Không những thế, khi đang đứng ngoài cổng, người mẹ còn tinh tế sợ làm bẩn sân nhà con gái nên đã bỏ dép ra để đi chân trần vào sân dù trời đang mưa, sân khá trơn trượt. Tận mắt chứng kiến đôi bàn chân không mang dép bước đi trên nền đất ướt nước, mấy ai kìm nổi lòng mà không rơi nước mắt. Vậy mới thấy, tình cảm yêu thương nâng niu mà mẹ dành cho con mới lớn lao làm sao.

Ngay trong bài đăng chia sẻ, cô gái bày tỏ sự xúc động: "Không biết bao giờ mới đền đáp được công ơn ba mẹ!"

Câu chuyện trên sau khi được chia sẻ rộng rãi trên MXH đã liên tục gây bão. Nhiều cộng đồng mạng gửi lời cảm thán, ngưỡng mộ cô gái vì có người mẹ tâm lý và yêu thương con.

"Cảm động thật sư, mẹ tuyệt vời",

"Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt vời nhất chính là trái tim người mẹ",

"Bạn ấy thật may mắn khi có người mẹ yêu thương hết lòng, đã vậy còn lấy chồng gần, chẳng còn gì hạnh phúc bằng. Chúc mừng bạn",

"Nhìn cảnh mẹ đi chân trần trên nền đất muốn khóc thực sự. Lúc đấy chỉ muốn thốt lên tình yêu của mẹ thật vĩ đại",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn