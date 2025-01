Xúc động khoảnh khắc Phó Giám đốc, NSND Công Lý vượt qua bệnh tật để nhận bằng khen

Sáng 21/1, Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trong buổi lễ, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Hai Phó Giám đốc gồm NSND Công Lý và NSƯT Đức Quang nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Khoảnh khắc NSND Công Lý lên sân khấu nhận bằng khen khiến nhiều người xúc động. Sau 4 năm bị đột quỵ, nam nghệ sĩ đã cố gắng vượt qua bệnh tật để trở lại với công việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội và tham gia một số vai nhỏ trong phim truyền hình của VFC.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh Khắc NSND Công Lý lên nhận bằng khen.

Chia sẻ sau khi nhận bằng khen, NSND Công Lý cho biết, anh rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - NSND Trung Hiếu và toàn bộ nghệ sĩ, viên chức của nhà hát.

Có mặt tại khoảnh khắc chồng nhận bằng khen, chị Ngọc Hà vợ NSND Công Lý chia sẻ: "Khi thấy anh bước trên sân khấu trước hàng trăm khách mời, tôi chảy nước mắt. Anh Lý được rất nhiều người thương yêu, động viên và ủng hộ.

Anh Lý dù sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng vẫn luôn say mê với nghề, hạnh phúc khi được cống hiến và ghi nhận. Bằng khen với một người như anh Lý rất có ý nghĩa".

Vợ NSND Công Lý luôn bên cạnh chăm sóc chồng.

Vợ NSND Công Lý cũng gửi lời cảm ơn đến những người luôn bên cạnh chồng mình: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội đã luôn yêu thương, hỗ trợ anh Công Lý. Cảm ơn Nhà hát Kịch Hà Nội luôn mở rộng tấm lòng đón nhận và bao bọc anh".

NSND Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội. Anh nổi tiếng với vai Bắc Đẩu trong chuỗi chương trình Táo Quân và qua các bộ phim như: Bão qua làng, Gió làng Kình, Tình khúc bạch dương, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Hướng dương ngược nắng, Những cô gái trong thành phố, Dưới bóng cây hạnh phúc…

Đầu năm 2021, NSND kết hôn với người đẹp Ngọc Hà tuy nhiên chỉ khoảng 6 tháng sau anh bị đột quỵ.

Tác giả: Li La

Nguồn tin: Thanh Niên Việt