Máy bay chở 242 hành khách biến thành cầu lửa ngay sau khi cất cánh ở Ấn Độ

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chiếc máy bay của Air India đang trên đường đến London Gatwick đâm vào một khu dân cư và phát nổ thành một quả cầu lửa chỉ vài phút sau khi cất cánh.

Chuyến bay 171 của Air India chở 242 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã lao trở lại mặt đất tại thành phố Ahmedabad ở phía tây bắc Ấn Độ chỉ vài phút sau khi rời đường băng lúc 1h17 chiều ngày 12/6 (giờ địa phương).

Trong loạt ảnh này, một chiếc máy bay của hãng Air India đi London đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad, ngày 12/6/2025. Ảnh: Hindustan Times



Những cảnh quay được công bố trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay lao xuống một khu vực đông đúc.

Lúc đầu, máy bay dường như đang hạ độ cao theo cách có kiểm soát với góc mũi cao và bánh đáp được triển khai.

Sau đó, nó biến mất khỏi tầm nhìn trong giây lát sau những hàng cây và tòa nhà trước khi biến thành một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên ở đường chân trời.

Liền sau đó có thể nhìn thấy một vệt khói lớn bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn. Các đoạn video khác cho thấy một đám khói đen khổng lồ bao phủ bầu trời.

Một đoạn phim quay từ bên trong một bệnh viện đang lan truyền trên X/Twitter cho thấy các nhân viên y tế vội vã chạy lên chạy xuống hành lang với cáng cứu thương khi họ chuẩn bị điều trị cho hành khách gặp nạn.

Danh sách chuyến bay của Air India cho biết có 169 người Ấn Độ, 53 người Anh, 1 người Canada và 7 người Bồ Đào Nha trên chiếc máy bay gặp nạn.

Các nguồn tin của trang Hindustan Times (Ấn Độ) cho biết, ít nhất 120 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng này, và các mảnh vỡ của máy bay Air India được tìm thấy trong ký túc xá sinh viên gần sân bay Ahmedabad.

Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) xác nhận chuyến bay Ahmedabad-London đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ sân bay ở thủ phủ của bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ.

Trong một tuyên bố, DGCA cho biết, "Máy bay B787 VT-ANB của Air India đã bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Ahmedabad. Có 242 người trên máy bay, bao gồm 2 phi công và 10 tiếp viên hàng không. Máy bay do Cơ trưởng Sumeet Sabharwal chỉ huy với Cơ phó Clive Kundar".

Thủ tướng Narendra Modi và Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Amit Shah được cho là đã bắt đầu đến Gujarat từ New Delhi. Ông Modi đã trao đổi với Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ram Mohan Naidu và chỉ đạo ông thực hiện mọi biện pháp cần thiết.

Những mảnh vỡ của thân máy bay và đuôi máy bay được nhìn thấy nhô ra từ một tòa nhà bị phá hủy sau vụ va chạm. Ảnh: Daily Mail



Flightradar 24 cho biết, chiếc máy bay gặp nạn là máy bay Boeing 787-8 Dreamliner, đã mất tín hiệu "chỉ vài giây sau khi cất cánh".

"Chúng tôi đang theo dõi các báo cáo về vụ tai nạn của chuyến bay Air India số hiệu #AI171 từ Ahmedabad đến London. Chúng tôi nhận được tín hiệu cuối cùng từ máy bay lúc 08:08:51 UTC, chỉ vài giây sau khi cất cánh. Chiếc máy bay liên quan là máy bay Boeing 787-8 Dreamliner có số đăng ký VT-ANB", người phát ngôn của Flightradar24 cho biết trên X.

