Mâu thuẫn với vợ, người đàn ông nhiều lần hành hạ 2 con và ngăn cấm đến trường

Nghi can D. tại trụ sở công an - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Ngày 26-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.V.D. (sinh năm 1987, trú xã Vũ Thư) về tội "ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình" theo khoản 2, điều 185 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3-2024 đến tháng 11-2024, do mâu thuẫn với vợ, N.V.D. nhiều lần đánh đập, hành hạ các con ruột là cháu N.T.V.A. (sinh năm 2015) và N.L.Đ. (sinh năm 2020). Đồng thời ngăn cấm các con không được đến trường.

Căn cứ vào đơn trình báo, lời khai của bị hại, lời khai của nghi can và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định hành vi của N.V.D. có dấu hiệu phạm tội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh tố cáo các cháu nhỏ ở xã Vũ Thư bị bạo hành.

Ngay sau đó, Công an xã Vũ Thư phối hợp chính quyền địa phương xác minh, xác định các cháu đang ở cùng ông bà và bác ruột, sức khỏe bình thường, không có thương tích; hình ảnh, video lan truyền là sự việc cũ, đã xảy ra từ năm 2024.

Cơ quan công an khuyến cáo khi phát hiện các sự việc như trên, đề nghị người dân trình báo ngay với cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ