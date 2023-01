Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe, phục trước quán bar để truy sát đối thủ

Ngày 10-1, Công an TP.Thủ Dầu Một đang lấy lời khai của 9 đối tượng để điều tra, xử lý hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Đây là nhóm thanh niên cầm hung khí truy sát nhóm người trước một quán bar ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mà CAO đã thông tin.





Một số đối tượng trong băng nhóm của Huỳnh Minh Tâm.

Theo điều tra ban đầu, Huỳnh Minh Tâm (17 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một) và người đàn ông tên “Tâm lầy” (chưa rõ lai lịch) có mâu thuẫn trong quá trình điều khiển xe mô tô độ phân khối lớn, nẹt pô trên đường dẫn đến cãi nhau qua mạng xã hội.

Đến tối 6-1, nhóm của Huỳnh Minh Tâm vào quán Club Central trên đường 30/4, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một để chơi thì gặp nhóm của “Tâm lầy” và tiếp tục mâu thuẫn cãi vã nhau.

Nhóm thanh niên cầm hung khí truy sát đối thủ.

Sau đó, nhóm của Huỳnh Minh Tâm bỏ về chuẩn bị hung khí là dao tự chế, 3 chĩa, mã tấu rồi quay lại khu vực quán bar “mai phục” sẵn để chém nhóm của “Tâm lầy”.

Đến rạng sáng 7-1, nhóm của “Tâm lầy” ra về thì bị nhóm của Huỳnh Minh Tâm rượt đuổi dùng hung khí chém 3 người gây thương tích rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Công an TP.Thủ Dầu Một phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, triệu tập các đối tượng gây án lên làm việc.

Vụ việc đang tiếp tục được khẩn trương mở rộng điều tra.

