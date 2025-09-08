Mang kiếm và vỏ chai bia ném vào nhà dân, quay clip đưa lên mạng

Trước đó sáng 5/9/2025, Công an xã Tân Kỳ tiếp nhận tin báo của công dân về việc tối 4/9/2025, có một nhóm thanh thiếu niên mang theo kiếm và vỏ chai bia đi 3 xe mô tô trên Quốc lộ 7C hướng từ xã Vân Du đi xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Khi qua địa bàn xã Tân Kỳ, nhóm thanh thiếu niên này đã có hành vi đe doạ, chửi bới, thách thức người đi đường và một số người dân trên địa bàn, ném nhiều vỏ chai bia vào trước nhà dân rồi bỏ chạy.

Các đối tượng tượng gây rối trật tự công cộng bị bắt giữ.

Nhận thấy hành vi của các đối tượng rất manh động, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ngay khi tiếp nhân tin báo, Công an xã Tân Kỳ đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An về nội dung vụ việc, đồng thời tập trung lực lượng xác minh, truy bắt nhóm đối tượng trên.

Chỉ sau ít giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Kỳ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 7 đối tượng cùng trú tại xã Vân Du về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tang vật thu giữ gồm 3 xe mô tô, 2 kiếm, nhiều vỏ chai thuỷ tinh (chai bia) và các tang vật có liên quan khác.

Tang vật vụ án.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận thường tụ tập thành nhóm, sử dụng phương tiện xe mô tô, mang theo hung khí, chạy tốc độ cao trên các tuyến đường, trong quá trình di chuyển, khi gặp người đi đường, nhóm này sẽ chặn xe gây hấn hoặc ném vỏ chai thủy tinh vào nhà người dân rồi quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm “câu view, câu like.

Hiện Công an xã Tân Kỳ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu – Cao Loan

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân