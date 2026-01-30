Malaysia dậy sóng vì phát ngôn 'stress công việc gây đồng tính'

Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Malaysia, Zulkifli Hasan, đã liên kết căng thẳng trong công việc với “các hành vi LGBT”. Ảnh: YouTube/Quốc hội Malaysia.

Trong văn bản trả lời chất vấn nghị viện của bà Siti Zailah Mohd Yusoff ngày 28/1, Bộ trưởng Các vấn đề Tôn giáo Zulkifli Hasan cho biết rằng căng thẳng công việc là một trong nhiều yếu tố bị cho là có thể “đẩy” con người tới những xu hướng tình dục không hoàn toàn dị tính.

Theo đó, ông Zulkifli liệt kê “ảnh hưởng xã hội, trải nghiệm tình dục, căng thẳng công việc và các yếu tố cá nhân khác” là những nguyên nhân tiềm tàng.

Viện dẫn một nghiên cứu năm 2017 của “Sulaiman và cộng sự”, bộ trưởng này cho rằng sự kết hợp của các yếu tố trên “có thể góp phần làm gia tăng các hành vi LGBT”.

Phát ngôn trên ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội trên mạng xã hội Malaysia. Hàng nghìn bình luận xuất hiện dưới các bài đăng liên quan tới phát ngôn của ông Zulkifli, trong đó không ít người chế giễu và đặt câu hỏi về tính logic của lập luận này.

“Chiếu theo cách lý giải đó, tôi thật sự ngạc nhiên vì đến giờ cả văn phòng của tôi vẫn chưa ai đồng tính”, người dùng Muaz Zam viết.

Một số khác liên hệ phát biểu của bộ trưởng với hiệu quả làm việc của các nghị sĩ trong quốc hội Malaysia gồm 222 ghế. “Nói cách khác, họ chưa bao giờ làm việc đủ vất vả ở quốc hội?” một bình luận mỉa mai nêu.

“Thông tin sai lệch này củng cố quan niệm rằng xu hướng tính dục và bản dạng giới của người LGBT có thể bị sửa chữa, thay đổi, hoặc không thực sự tồn tại hay không có giá trị như bản dạng dị tính”, bà Thilaga Sulathireh, đại diện nhóm vận động Justice for Sisters, nói với This Week in Asia.

Bà nhấn mạnh sự đa dạng về xu hướng tính dục và bản dạng giới là điều hoàn toàn tự nhiên, đã được giới y khoa và nhiều tổ chức chuyên môn công nhận, đồng thời kêu gọi bộ trưởng phải rút lại và đính chính phát ngôn.

Theo luật hiện hành, Malaysia vẫn hình sự hóa một số hành vi quan hệ đồng giới có sự đồng thuận theo các điều khoản “hành vi trái tự nhiên” có từ thời thuộc địa. Người Hồi giáo cũng có thể bị truy tố theo hệ thống luật hình sự sharia song song trên toàn quốc vì hành vi đồng giới hoặc biểu hiện giới.

Chỉ hai tuần trước, ban tổ chức sự kiện “Glamping With Pride”, nhằm xây dựng mạng lưới hỗ trợ và nâng cao nhận thức về sức khỏe cho cộng đồng LGBTQ, đã buộc phải hủy chương trình sau khi nhận được đe dọa giết người và chịu áp lực từ nhà chức trách.

Vụ việc diễn ra chỉ vài tháng sau một cuộc đột kích tại bang Kelantan, miền bắc Malaysia, mà cảnh sát ban đầu mô tả là “tiệc quan hệ đồng giới”. Các tổ chức xã hội dân sự bác bỏ cáo buộc này, khẳng định đó thực chất là một chương trình tiếp cận y tế liên quan tới phòng, chống HIV.

Tác giả: Lâm Phương

Nguồn tin: znews.vn