Mái tóc dài hơn 2 mét được trả gần 3 tỷ, chủ nhân quyết không bán

Theo tin tức từ "Metro Channel" và "NetEase News", một người phụ nữ đến từ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) quyết định nuôi tóc từ năm 15 tuổi và đã không cắt tóc trong 22 năm. Theo tiết lộ, cô bị ảnh hưởng bởi mái tóc dài của bà ngoại nên đã quyết định không cắt tóc.

Kết quả là cô đã giữ mái tóc này suốt 22 năm. Trong thời gian này, cô cũng khám phá ra một loạt bí quyết chăm sóc tóc. Cô sử dụng dầu gội không chứa silicone và thoa dầu hạt trà tự chế để dưỡng tóc sau khi gội.

Mái tóc dài hơn 2 mét sau 22 năm không cắt. Ảnh: Urban Channel Weibo

Cô phải dùng lò sưởi để sấy tóc vào mùa đông, phải duỗi tóc thẳng và vắt tóc lên mép giường khi ngủ. Ngay cả khi ở cữ sau khi sinh con gái, cô cũng chỉ cắt 10 cm phần đuôi tóc. Tay cô run rẩy khi làm việc đó.

Đến nay, tóc của cô đo dài 2,03 mét, dày gần gấp ba lần tóc người bình thường. Cô chưa từng uốn hay nhuộm tóc trong 22 năm. Mái tóc của cô đen bóng. Cô dành một tiếng đồng hồ tỉ mỉ chải tóc mỗi ngày và ít nhất 40 phút để gội đầu.

Vào tháng 8 năm nay, một thợ làm tóc giả tiếp cận người phụ nữ và đề nghị trả 800.000 NDT (tương đương gần tỷ đồng) để mua mái tóc nhưng cô đã từ chối.

Trên thị trường tái chế tóc, tóc phụ nữ uốn và nhuộm dài hơn một mét giá 2.000 NDT (gần 8 triệu đồng) một kg.

Người phụ nữ cho rằng giá tóc sẽ tăng trong tương lai. Ảnh: Urban Channel Weibo

Trong 5 năm qua, giá mua mái tóc siêu dài của người phụ nữ này tăng từ 30.000 NDT lên 800.000 NDT. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn không chịu bán.

Giải thích lý do không chịu bán, người phụ nữ cho biết: "Vấn đề không phải ở tiền. Mái tóc này đã đồng hành với tôi từ khi còn là một cô gái đến khi trở thành người mẹ. Nó quý giá hơn bất cứ thứ gì khác".

Bên cạnh đó, cô cũng cho rằng giá tóc sẽ tăng trong tương lai: "Nếu một ngày nào đó có người trả giá 1 triệu hoặc 2 triệu nhân dân tệ thì sao? Lúc đó tôi sẽ giàu to ".

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn