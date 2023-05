Mai Phương Thúy 3 ngày thông báo ngã bệnh 2 lần, tình hình sức khỏe đáng lo ngại

Your browser does not support the video tag.

XEM VIDEO: Hoa hậu Mai Phương Thúy tái xuất xinh đẹp sau tin đồn bí mật sinh con.

Từ đầu tháng 5/2023 đến nay, Hoa hậu Mai Phương Thúy thường xuyên báo bệnh. Ở tuổi 34, nàng Hậu gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như thường xuyên bị sốt, đau nhức xương khớp, mệt mỏi,... Mới đây, vào ngày 17/5, Mai Phương Thúy cập nhật thêm tình trạng sức khỏe chưa ổn định nên mọi cuộc hẹn cần dời lịch lại. Cô viết: "Qua thì sốt, nay thì đau xương khớp, hẹn mọi người mai nhé".

Hoa hậu Mai Phương Thúy liên tục báo bệnh.

Trước đó, vào ngày 18/5, Mai Phương Thúy viết: "Xin phép nghỉ 1 hôm không làm. Sự ốm và mệt đã choán lấy tâm trí tôi. Mai mình sẽ xử lý việc tồn đọng sau". Sau khi đăng tải, bài viết nhận về nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng, gửi lời hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của nàng Hậu: "Đang tính rủ ăn bún đậu, mau khỏe nhé bé bi", "Mau khỏe nha em ơi", "Sạc lại năng lượng là sẽ bớt ốm nha em",...

Từ đầu tháng 5 đến nay, người đẹp liên tục chia sẻ tình trạng sức khỏe gặp vấn đề.

Những bài đăng của Mai Phương Thúy khiến nhiều người lo lắng.

Đáng chú ý, một khán giả đã để lại bình luận trêu Mai Phương Thúy là "Hoa hậu ốm nhiều nhất". Đáp lại "danh xưng" này, Hoa hậu Việt Nam 2006 tỏ thái độ bất lực: "Mị không cố ý".

Thời gian qua, Mai Phương Thúy nhiều lần tiết lộ bản thân gặp vấn đề về sức khỏe. Không chỉ ốm vặt, nàng Hậu còn nhiều lần nhập viện cấp cứu khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên". Gần nhất là tháng 2/2023, hình ảnh Mai Phương Thúy nhợt nhạt nằm trên giường bệnh được một người bạn chia sẻ gây xôn xao dư luận. Chủ nhân bài viết tiết lộ thêm: "Cấp cứu trong đêm, khổ thân chị tôi quả. Đã ốm đau trong người còn bị lấy máu 2 bên tay luôn".

Hình ảnh Mai Phương Thúy nhập viện giữa đêm hồi tháng 2/2023.

Trong năm 2021, Mai Phương Thúy cũng nhiều lần nhập viện. Chia sẻ trên mạng xã hội, nàng Hậu không tiết lộ cụ thể mình bị bệnh gì mà chỉ nói triệu chứng như: đau tim, khó thở, mệt trong người,... "Đêm hôm đau tim, khó thở thế là lại tự mò vào viện... Hy vọng sáng mai ra kịp để còn đi làm", Mai Phương Thúy viết. Có lần, nàng Hậu vui vẻ chụp ảnh check-in đang ngồi xe lăn trước cổng bệnh viện khiến người hâm mộ lo "sốt vó".

Năm 2021, Mai Phương Thúy đi viện nhiều lần, cho thấy sức khỏe giảm sút.

Người đẹp từng chia sẻ cứ trời trở lạnh là mình đi viện.

Bức ảnh Mai Phương Thúy ngồi xe lăn trước cổng bệnh viện từng gây hoang mang dư luận.

Mai Phương Thúy chia sẻ cô dễ bị bệnh khi thời tiết thay đổi đột ngột: "Mọi người cứ xác định là nhiệt độ trong không khí thay đổi đột ngột thì Thúy sẽ ốm. Cũng may mình chỉ mệt nên nằm ở nhà thôi, vẫn ăn ngon".

Ở tuổi 34, nàng Hậu nhận được lời khuyên nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nhiều lần vào viện thế nhưng Mai Phương Thúy vẫn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan. Người đẹp cho biết dù không đủ sức khỏe, cô vẫn muốn được đi chơi, đi du lịch nhiều nơi. "Chưa khỏi ốm nhưng nhu cầu đi du lịch rất mãnh liệt. Tuổi 18 năm xưa chỉ muốn ôm cả thế giới. 25 tuổi không còn muốn đi đó đây. Trái tim nguội lạnh với phong cảnh không thể ngờ là 10 năm sau sẽ lại đập mạnh một lần nữa. Cô gái chăm làm không thể ngờ có ngày mình chỉ muốn đi chơi", nàng Hậu tâm sự.

Trước dấu hiệu sức khỏe ngày càng đi xuống, nhiều người khuyên Hoa hậu Mai Phương Thúy bớt "tham công tiếc việc", dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

Mai Phương Thúy có thái độ lạc quan trước tình trạng hay ốm của mình.

Được xem là nàng Hậu thành công ở lĩnh vực chứng khoán, vài năm trở lại đây, Mai Phương Thúy còn gây chú ý khi nhiều lần vướng tin đồn đã bí mật sinh con cho đại gia. Từ cuối năm 2022 đến nay, cô nhiều lần lên tiếng phủ nhận tin đồn. Cuối tháng 4/2023 vừa qua, Hoa hậu Việt Nam 2006 lần nữa khẳng định: "Thúy không ôm pháo hoa và cũng không có con để ôm luôn. Nên mọi người đi chơi lễ vui và an toàn, đừng có nghĩ Thúy có con nữa nhé".

17 năm sau thời điểm đăng quang, Mai Phương Thúy vẫn có sức hút truyền thông mạnh mẽ.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2006, Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức nóng tên tuổi cũng như nhan sắc mặn mà dù ít hoạt động trong showbiz Việt. Ở tuổi 34, cô vẫn chưa một lần công khai có bạn trai.

