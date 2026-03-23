"Ma trận" vay chồng vay siêu tinh vi của nhóm bị cáo cho vay lãi nặng

Sáng 23-3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Thế Linh (SN 1987, quê Ninh Bình), Vũ Hải Việt (SN 1993), Vũ Văn Vinh (SN 1988, cùng quê Hải Phòng), Phạm Thị Mến (SN 1998, vợ Vũ Hải Việt) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo cáo trạng, từ tháng 9-2024 đến tháng 6-2025, Vũ Hải Việt, Nguyễn Thế Linh, Vũ Văn Vinh và Phạm Thị Mến đã cho 7 người vay tiền với mức lãi suất gấp 5 lần trở lên so với mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật.

Phân công vai trò cụ thể

Việt vừa kinh doanh vật liệu xây dựng vừa kết hợp cùng 3 bị cáo còn lại để thực hiện hành vi phạm tội. Mỗi người trong đường dây này đều được phân công từng vai trò cụ thể.

Các bị cáo cùng góp tiền cho vay, lãi suất vay từ 1% đến 2%/ ngày. Trước khi giao tiền, các bị cáo yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân, viết giấy mượn nợ và chụp căn cước công dân.

Các bị cáo tại toà

Số tiền lãi thu được từ khách vay sẽ được các đối tượng tổng hợp, báo lại và chia nhau hưởng lợi. Đối với những trường hợp người vay không có khả năng trả nợ đúng hạn, nhóm của Việt sẽ giới thiệu người khác (cũng là thành viên trong nhóm) đứng ra cho vay để đáo hạn lại khoản đã vay từ nhóm của Việt.

Thu lợi bất chính số tiền khủng từ việc cho vay

Cụ thể, Việt cho anh T.V.D vay 23 lần và anh M.T.T vay 4 lần với lãi suất 1%/ ngày, số tiền thu lợi bất chính hơn 904 triệu đồng. Mức lãi suất Linh cho 2 người vay khác cũng là 1%/ ngày, thu lợi gần 127 triệu đồng.

Còn Vinh đã cho 5 người khác vay tổng cộng 24 lần với mức lãi suất từ 1% đến 2%/ ngày, số tiền thu lợi bất chính lên đến hơn 602 triệu đồng.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Vũ Hải Việt 1 năm 2 tháng tù, Vũ Văn Vinh 1 năm tù, Nguyễn Thế Linh 9 tháng tù và Phạm Thị Mến 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo, cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Các bị cáo bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng và phải hoàn trả lại cho các bị hại số tiền đã thu lợi bất chính.

Tác giả: Hà Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động