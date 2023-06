Lý do cụ ông 83 tuổi tự nhận "đánh chết con rể"

Sáng 28-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi; ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) từ Công an huyện Châu Thành bàn giao để thụ lý theo thẩm quyền về hành vi giết người.

Cơ quan điều tra có mặt tại hiện trường

Hai ngày trước, ông Nguyễn Văn Khỉ (83 tuổi; ngụ xã Hiệp Thạnh, cha Hồng) đến Công an huyện Châu Thành tự nhận do bênh con ruột nên đã đánh chết con rể là ông Nguyễn Văn Đầy (54 tuổi).

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, lời khai của ông Khỉ có nhiều tình tiết mâu thuẫn. Qua đấu tranh, cuối cùng ông Khỉ thừa nhận không phải là người ra tay đánh chết con rể mà vì thương con gái là bà Hồng còn trẻ nên nhận tội thay.

Bà Hồng khai nhận do xảy ra mâu thuẫn với chồng là ông Đầy nên xảy ra xô xát. Bực tức, bà ta cầm búa đánh chết chồng.

Ông Khỉ đã được công an cho về nhà; còn bà Hồng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: HÀ LONG

Nguồn tin: Báo Người lao động