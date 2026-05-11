Lừa chỉ đường giúp rồi đưa thiếu nữ 16 tuổi về nhà xâm hại, kẻ đồi bại vị bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Dụng để điều tra về hành vi hiếp dâm theo khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 19/4/2026, Công an xã Phú Mỹ tiếp nhận tin báo của cháu T.V.M. (SN 2010, trú tại phường Phú Thọ) về việc bị xâm hại tình dục.

Đối tượng Lê Văn Dụng bị bắt tạm giam về hành vi hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 0h cùng ngày, khi di chuyển từ xã Đoan Hùng về phường Phú Thọ, cháu M. đến khu vực xã Phú Mỹ thì gặp một người đàn ông đứng ven đường nên hoảng sợ, ngã xe. Người này sau đó được xác định là Lê Văn Dụng.

Dụng chủ động tiếp cận, nói sẽ chỉ đường nên ngồi lên xe máy của em M. để dẫn đường. Tuy nhiên, thay vì chỉ đường, đối tượng đưa em M. về nhà riêng tại khu 6, xã Phú Mỹ, rồi lợi dụng đêm khuya vắng người đã thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân chống cự, phản kháng.

Sau nhiều lần bị xâm hại, đến 3h cùng ngày, lợi dụng sơ hở của đối tượng Dụng, em M. bỏ trốn và nhờ người dân chỉ đường đến Công an xã Phú Mỹ trình báo.

Ngay lập tức, Công an xã Phú Mỹ báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đến 10h cùng ngày, Dụng đến công an xã đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân, đặc biệt phụ nữ và thanh thiếu niên, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông vào ban đêm hoặc di chuyển qua những khu vực vắng người.

Khi gặp sự cố hoặc cần hỗ trợ chỉ đường, người dân nên tìm đến các cơ sở dân cư, địa điểm công cộng có đông người hoặc liên hệ trực tiếp lực lượng chức năng để được giúp đỡ.

"Không nên tin tưởng, đi theo người lạ trong điều kiện đêm khuya, địa bàn vắng vẻ", công an nêu rõ.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn