LPBS có Tổng Giám đốc mới

CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS) ngày 22/1 công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh giữ chức Tổng Giám đốc, thay thế ông Nguyễn Duy Khoa - người đã có đơn từ nhiệm trước đó. Sau khi từ nhiệm, ông Nguyễn Duy Khoa vẫn tiếp tục là Chủ tịch HĐQT LPBS.

Ông Hoàng Việt Anh sinh năm 1988, có bằng Thạc sĩ Tài chính Đầu tư tại Đại học Birmingham (Vương quốc Anh), Cử nhân Thương mại Đại học RMIT và sở hữu nhiều chứng chỉ chuyên môn quốc tế như CFA, CMT.

Trước khi được bổ nhiệm vào ghế CEO, ông Việt Anh đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại LPBS. Ông từng công tác tại nhiều tổ chức tài chính với các vai trò như Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư Ngân hàng BIDV, giám đốc khối nguồn vốn và đầu tư tại Pinetree, giám đốc quản lý khách hàng lớn tại VNDirect…

Ông Hoàng Việt Anh - tân Tổng Giám đốc LPBS.

Động thái kiện toàn bộ máy ban điều hành diễn ra trong bối cảnh LPBS đang lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với khối lượng tối đa 126,68 triệu cổ phiếu. Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của LPBS dự kiến tăng từ 12.668 tỷ đồng lên 13.935 tỷ đồng.

Song song đó, LPBS cũng xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là bà Phạm Thu Hằng và bà Dư Thị Hải Yến, đồng thời bầu bổ sung ba thành viên HĐQT gồm ông Phan Thành Sơn, ông Phạm Quang Hưng và ông Nguyễn Xuân Thái.

Trong danh sách ứng viên, ông Nguyễn Xuân Thái là con trai ông Nguyễn Đức Thụy - Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB). Trước đó, ông Nguyễn Đức Thụy từng có ba năm giữ chức Chủ tịch HĐQT LPBank, ngân hàng hiện đang sở hữu 5,5% vốn điều lệ tại LPBS.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 LPBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.686,7 tỷ đồng, tăng gấp 8,7 lần so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 522,2 tỷ đồng, gấp 6,5 lần so với kết quả thực hiện năm 2024.

Tác giả: Nguyễn Hồng Nhung

Nguồn tin: nguoiduatin.vn