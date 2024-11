Lòng vòng xe sang đem ra đấu giá lại “chui tọt” vào nhà ông chủ công ty đấu giá

Những ngày qua, dư luận tại Hà Tĩnh chưa hết xôn xao chuyện Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật (địa chỉ tại số 40 đường Đặng Dung, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) đưa ra đấu giá 4 mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đợt 1 năm 2024 trên địa bàn Hà Tĩnh.

Kết quả, Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Trọng Tín (địa chỉ tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) – doanh nghiệp chỉ mới 19 ngày tuổi, vốn điều lệ 5 tỷ đồng – đã trúng đấu giá 3/4 mỏ, với tổng số tiền 219,938 tỷ đồng cùng với một kịch bản là 2/3 doanh nghiệp trả giá cao nhất ở vòng 1 đã từ chối đấu giá ở vòng 2 để Công ty Trọng Tín trúng đấu giá.

Chiếc xe ô tô BMW X3 định giá 820 triệu đồng được Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật đem ra đấu giá năm 2021 nhưng chỉ có 2 hồ sơ tham gia.

Điều đáng nói, trong số 4 cổ đông đồng sáng lập Công ty Trọng Tín, ông Trịnh Đức Thắng (SN 1987), trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà là em vợ của ông Võ Văn Nhật – ông chủ điều hành tất cả mọi hoạt động của Công ty đấu giá Hợp danh Minh Nhật.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ký văn bản hỏa tốc giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra quy trình đấu giá đối với 4 mỏ khoáng sản này.

Sự việc chưa có hồi kết thì mới đây, báo CAND Online tiếp tục nhận được phản ánh về việc, chiếc xe ô tô BMW X3 mà ông Võ Văn Nhật đang sử dụng, là tài sản đấu giá với giá bèo bọt trước đó. Người trúng đấu giá cũng lại là một người thân quen của ông Võ Văn Nhật.

Sau đấu giá, chiếc xe sang nay đã lòng vòng trước khi thuộc quyền sở hữu của ông chủ Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật, gắn biển số định danh 38A - 555.79 mang tên ông Võ Văn Nhật.

Cụ thể, trước đó, ngày 24/7/2019 TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) tuyên buộc Công ty TNHH Hoàng Linh Dương (địa chỉ tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) phải trả cho Ngân hàng thương mại TNHH Dầu khí toàn cầu số tiền hơn 1,038 tỷ đồng. Do phía công ty này không trả nợ đúng hạn nên Ngân hàng đã có đơn gửi THADS huyện Lộc Hà, yêu cầu phát mãi tài sản là xe ô tô hiệu BMW X3 mang BKS 38A – 134.37, đăng ký số 013785 do Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cấp ngày 26/9/2016 mang tên Công ty TNHH Hoàng Linh Dương.

Quá trình tổ chức thi hành án, do không tìm thấy giám đốc, công ty không còn hoạt động nên THADS Lộc Hà đã tổ chức thẩm định và mang chiếc xe ô tô nói trên ra đấu giá. Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật là đơn vị được lựa chọn để ký hợp đồng vào ngày 7/9/2021.

Ngày 23/9/2021, Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật đã tổ chức bán đấu giá đối với chiếc xe ô tô BMW X3 mang BKS 38A – 134.37, giá khởi điểm là 820 triệu đồng. Chỉ có hai hồ sơ tham gia và người trúng đấu giá là ông Lê Văn Thành (SN 1992), trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà. Ông Thành trúng chỉ sau một bước giá với số tiền là 840 triệu đồng.

Giới buôn xe cho biết, thời điểm năm 2021 chiếc xe nói trên có giá trị tiền tỉ, việc ông Lê Văn Thành trúng đấu giá chỉ với số tiền 840 triệu đồng là giá rẻ bèo bọt.

Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật tại TP Hà Tĩnh.

Điều đáng nói, ông Lê Văn Thành là 1 trong 4 cổ đông sáng lập nên Công ty Trọng Tín – doanh nghiệp “sơ sinh” mới 19 ngày tuổi nhưng đã trúng 3/4 mỏ khoáng sản do Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật tổ chức đấu giá hồi cuối tháng 10/2924 gây xôn xao dư luận vừa qua.

Theo dữ liệu tại Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, chiếc xe ô tô BMW X3 mang BKS 38A – 134.37 có lịch sử chuyển nhượng, sang tên từ Công ty TNHH Hoàng Linh Dương sang cho ông Lê Văn Thành sau khi đấu giá. Sau đó, ông Thành đã làm thủ tục chuyển nhượng, sang tên cho ông Võ Văn Nhật, trú tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh. Ông Nhật chính là ông chủ đứng sau điều hành mọi hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật.

Hiện, chiếc xe này đã gắn biển số định danh BKS 38A – 555.79 mang tên Võ Văn Nhật. Biển số này được Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam đưa ra đấu giá ngày 13/10/2023 với số tiền 115 triệu đồng.

