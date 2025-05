Lộn xộn quảng cáo thực phẩm trên Thế giới sữa - Thegioisua.com

Lại quảng cáo tăng cân, tăng chiều cao

Thời gian qua, Báo Công Thương nhận được một số phản ánh của bạn đọc về việc fanpage “Thế giới sữa – Thegioisua.com” liên tục đăng tải các nội dung quảng cáo thực phẩm bổ sung có tên gọi sữa dinh dưỡng với nhiều thông tin dễ gây hiểu lầm, sử dụng ngôn từ cam kết về hiệu quả nhưng thiếu bằng chứng và cơ sở khoa học. Một số nội dung quảng bá được cho là phóng đại công dụng...

Từ thông tin mà bạn đọc cung cấp, phóng viên đã tìm hiểu và ghi nhận trang Facebook Thế giới sữa – Thegioisua.com có hơn 40.000 lượt thích và 46.000 lượt theo dõi. Tại phần thông tin về tính minh bạch của trang thể hiện trang được tạo lập ngày 26/7/2014, ban đầu hoạt động dưới tên gọi “Sữa mát cho bé – Dinh dưỡng tốt nhất cho con”. Qua nhiều lần đổi tên, đến tháng 12/2020, fanpage chính thức lấy tên “Thế giới sữa – Thegioisua.com”.

Fanpage “Thế giới sữa – Thegioisua.com” giới thiệu hệ thống của mình có thể mua trực tiếp tại 650 cửa hàng Thế Giới Sữa - Thegioisua.com trên toàn quốc, kèm theo đường link dẫn tới trang web thegioisua.com. Truy cập vào website này, phần thông tin hiển thị ở chân trang là Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Sữa, có địa chỉ tại số 17 ngõ 84 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian qua trang facebook này đã đăng tải một số bài quảng cáo sản phẩm PLUS+ với nội dung mang tính khẳng định chắc chắn về hiệu quả: “Chỉ sau 4 tuần, bé yêu có thể bắt kịp đà tăng trưởng cả về chiều cao lẫn cân nặng”, “Giúp con tăng cân, tăng chiều cao sau 4 tuần”.

Nhiều bài viết đăng tải trên fanpage Thế giới sữa – Thegioisua.com dẫn chiếu tới một “nghiên cứu lâm sàng từ Viện Y học Ứng dụng Việt Nam” như một cách gia cố niềm tin cho các tuyên bố về hiệu quả vượt trội của sản phẩm. Tuy nhiên, tất cả các nội dung quảng cáo này đều không đính kèm bất kỳ mã số nghiên cứu, tài liệu khoa học, tên người chủ trì hay xác nhận chính thức nào từ đơn vị nghiên cứu được viện dẫn.

ảnh quảng cáo Thế giới sữa – Thegioisua.com. (Ảnh chụp màn hình)

Hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm càng trở nên đáng ngờ khi đi kèm là loạt ngôn ngữ mang tính khẳng định mạnh mẽ, cam kết hiệu quả trong thời gian rất ngắn “chỉ 4 tuần”. Việc dựng lên một hình ảnh “phép màu dinh dưỡng” như vậy đã tạo ra ảo tưởng cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là những người đang hoang mang, sốt ruột tìm kiếm giải pháp giúp con vượt chuẩn về thể chất.

Điều đáng nói, trong các bài viết đều không thông tin rõ về việc sản phẩm PLUS+ do đơn vị nảo sản xuất. Khi phóng viên liên hệ với fanpage “Thế giới sữa – Thegioisua.com” thì nhận được câu trả lời sản phẩm trên được sản xuất bởi Công ty có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương.

Theo các chuyên gia về y tế, việc viện dẫn nghiên cứu lâm sàng từ Viện Y học Ứng dụng Việt Nam mà không trưng ra bất kỳ tài liệu nào kèm theo như mã số nghiên cứu, thời gian thực hiện, người chủ trì, hay xác nhận chính thức của đơn vị nghiên cứu là hành vi dễ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Theo thông lệ khoa học và quy định về quảng cáo trong lĩnh vực y tế, mọi công bố nghiên cứu đều phải có bằng chứng cụ thể đi kèm.

Tự xưng “lớn nhất Việt Nam”

Không dừng lại ở hành vi trên, fanpage này còn dùng chiêu “gắn mác uy tín” để thuyết phục người tiêu dùng. Trong một bài đăng ngày 17/4/2025, fanpage “Thế giới sữa – Thegioisua.com” mở đầu bằng dòng chữ: “VTV thông tin một số cách nhận biết sữa giả, kém chất lượng thông qua kênh phân phối”, sau đó nhanh chóng chuyển hướng sang cảnh báo về các hình thức bán hàng không chính thống và kết luận: “Muốn an tâm mua sữa, khách hàng nên đến Thegioisua.com”.

Lối dẫn dắt này khiến một số người tiêu dùng ngộ nhận. Việc nêu tên cơ quan truyền thông quốc gia để tăng uy tín cho một đơn vị bán hàng này cần phải xem xét. Bên cạnh đó, trong phần giới thiệu fanpage, đơn vị này còn tự nhận mình là “hệ thống bán lẻ sữa nhập khẩu lớn nhất Việt Nam”. Tuy nhiên, thông tin này cũng không có dẫn chứng, không có cơ sở xác thực từ bất kỳ số liệu công khai nào. Những tuyên bố như này không chỉ phóng đại năng lực doanh nghiệp mà còn tạo ra ảo tưởng về vị thế, từ đó tác động không công bằng đến hành vi tiêu dùng.

Để làm rõ những quảng cáo trên fanpage Thế giới sữa – Thegioisua.com do đơn vị nào thực hiện, phóng viên Báo Công Thương đã liên hệ làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Sữa. Tại buổi làm việc sáng 8/5, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Sữa cho biết: "Fanpage Thế giới sữa – Thegioisua.com là của công ty quản lý và vận hành. Nội dung quảng cáo sản phẩm PLUS+ là của nhà sản xuất chuyển cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ có buổi làm việc với nhà sản xuất về nội dung này. Nếu nhà sản xuất không cung cấp được các tài liệu, căn cứ khoa học liên quan đến nội dung quảng cáo chúng tôi sẽ cắt bỏ nội dung quảng cáo này".

Đáng chú ý, khi được hỏi về thông tin "hệ thống bán lẻ sữa nhập khẩu lớn nhất Việt Nam” đăng tải trên trang và định hướng khách hàng “muốn an tâm mua sữa, khách hàng nên đến Thegioisua.com”, đại diện công ty thừa nhận: "Không có cơ quan chức năng nào khẳng định công ty là hệ thống bán lẻ sữa nhập khẩu lớn nhất Việt Nam, đó là do chúng tôi cảm nhận như thế. Một số quảng cáo chưa phù hợp là do chúng tôi chưa nhận thức được là đúng hay sai. Chúng tôi sẽ tìm hiểu và khắc phục ngay lập tức."

Việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Sữa thừa nhận fanpage Thế giới sữa – Thegioisua.com do chính mình quản lý và cam kết rà soát nội dung sau khi làm việc với nhà sản xuất là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự minh bạch và độ tin cậy của các thông tin quảng cáo, những lời cam kết như “sẽ xem xét lại nếu không có tài liệu khoa học” cần được thực hiện một cách rõ ràng, nhanh chóng và nhất quán.

Đặc biệt, với những tuyên bố về vị thế như “lớn nhất Việt Nam” hay lời quảng bá có yếu tố định hướng cảm tính, doanh nghiệp càng cần cẩn trọng, tránh gây hiểu nhầm hoặc tạo kỳ vọng không đúng với thực tế.

Thị trường dinh dưỡng là một lĩnh vực đặc thù, nơi từng dòng quảng cáo không chỉ tác động đến hành vi tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Bởi vậy, việc đảm bảo thông tin chính xác, có cơ sở và trách nhiệm không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn là yếu tố cốt lõi để giữ gìn uy tín lâu dài của doanh nghiệp.

Nhiều bài viết đăng tải trên fanpage Thế giới sữa – Thegioisua.com dẫn chiếu tới một “nghiên cứu lâm sàng từ Viện Y học Ứng dụng Việt Nam” như một cách gia cố niềm tin cho các tuyên bố về hiệu quả vượt trội của sản phẩm. Tuy nhiên, tất cả các nội dung quảng cáo này đều không đính kèm bất kỳ mã số nghiên cứu, tài liệu khoa học, tên người chủ trì hay xác nhận chính thức nào từ đơn vị nghiên cứu được viện dẫn.

Tác giả: Đăng Khoa

Nguồn tin: congthuong.vn