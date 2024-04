Lời khai nghi phạm 15 tuổi s.á.t h.ạ.i nữ sinh lớp 9 c.h.ô.n x.á.c phi tang trong vườn ở Hải Phòng

Theo tin tức trên báo Người Lao Động, ngày 19/4, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã có mặt tại vườn nhà bà Hoàng Thị H. (trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương) để tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể của N.T.D. (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng).

Vào ngày 13/4, gia đình mất liên lạc với D. sau khi cô bé rời khỏi nhà, đi không rõ lý do. Sau đó, gia đình đã trình báo sự việc lên Công an xã An Hồng, Công an huyện An Dương.

Bằng nghiệp vụ, lực lượng công an xác định khi rời khỏi nhà, D. đã đến nhà bạn trai là Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng) đang sống cùng bà ngoại là Hoàng Thị H.

Qua điều tra, Công an nhận thấy T. có những biểu hiện bất thường nên tiếp tục đặt nhiều nghi vấn ở đối tượng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện khu vực vườn nhà bà H. bỗng "mọc" lên một gò đất.

Theo VnExpress, ngày 19/4, tại cơ quan điều tra, T. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn nhà bà ngoại để phi tang.

Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương, điều tra làm rõ.

Nơi xảy ra vụ việc

Người 15 tuổi phạm tội giết người thì có bị đi tù không?

Căn cứ khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự:

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này

Ngoài ra, tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội giết người:

Tội giết người

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

- Giết 02 người trở lên;

- Giết người dưới 16 tuổi;

Theo quy định trên, người 15 tuổi là người chưa thành niên phạm tội giết người trong trường hợp tội rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tác giả: Minh Khuê (t/h)

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn