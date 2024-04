Hải Phòng: Thiếu niên 15 tuổi s.á.t h.ạ.i bạn gái rồi c.h.ô.n x.á.c phi tang trong vườn nhà

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho hay đêm 19-4, Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã có mặt tại vườn nhà bà Hoàng Thị H. (trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương).

Cơ quan chức năng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể của N.T.D. (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng) để khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Người dân địa phương bàng hoàng trước sự việc T. chôn xác bạn gái

Nguồn tin cho hay vào ngày 13-4, D. rời khỏi nhà ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng đi đâu không rõ. Không liên lạc được với con gái, gia đình đã trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo N.T.D. mất tích một cách bí ẩn, Công an xã An Hồng, Công an huyện An Dương đã khẩn trương vào cuộc truy tìm tung tích của D.

Tập trung xác minh các mối quan hệ của D., bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định sau khi rời khỏi nhà, bé gái này đã đến nhà bạn trai là Lê Phong T. (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng). T. đang sống cùng bà ngoại là Hoàng Thị H.

Quá trình xác minh, lực lượng điều tra phát hiện vào những ngày gần đây, T. có những biểu hiện bất thường. Cùng với đó, tại khu vực vườn nhà bà H. bỗng "mọc" lên một gò đất.

Ngày 19-4, khi được "mời" lên cơ quan công an, quá trình đấu tranh, Lê Phong T. đã khai nhận do mẫu thuẫn tình cảm, T. đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn nhà bà ngoại, phi tang.

Công an TP Hải Phòng đang khẩn trương, điều tra làm rõ.

